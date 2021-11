Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går presenterte Folkehelseinstituttet nye tall som viser vaksinasjonsgrad i Norge etter nasjonalitet.

De viser at tre grupper henger etter i vaksineringen mot covid-19. En av dem representerer den største enkeltgruppen av personer med innvandrerbakgrunn, nemlig polakker.

Av 88 680 polakker i Norge, er bare 44,8 prosent fullvaksinert. Enda færre av rumenerne er vaksinert, 43,7 prosent, men denne gruppen er bare på 13 099 personer. Litauere ligger også lavt. 46,5 prosent av de 34 404 litauerne i FHIs oversikt er fullvaksinerte.

Mange i disse gruppene er til daglig på jobb i norske bedrifter. Derfor ønsker Helsedirektoratet at de skal få tilbud om vaksine på jobben, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Espen Nakstad ber bedrifter ta kontakt med kommunen for å få til vaksinering på arbeidsplassen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er en stor fordel om bedrifter kontakter kommunen og prøver å lage ordninger for å tilby vaksine til de ansatte, enten ved at de reiser til vaksinesenter eller at det vaksineres på arbeidsplassen.

Særlig ved større bedrifter med mange arbeidsreisende fra disse landene, tror han det kan være effektfullt.

– Vi er veldig opptatt av å legge til rette for økt vaksinering. Og tilreisende arbeidere har større sannsynlighet for å takke ja til vaksinen, dersom de tilbys denne på jobb i Norge, mener Nakstad.

Det å vaksinere seg, er uansett en frivillig sak.

NHO oppfordrer til å finne løsninger

Byggebransjen er en av bransjene der det jobber mange fra land med lav vaksineringsgrad.

Byggenæringens Landsforening opplyser til NRK at det så langt ikke er meldt om at byggeplasser har vesentlige utfordringer med smittespredning som har ført til avbrudd eller forsinkelser.

Seniorrådgiver Morten Nygård Bakke i NHO har bedt medlemsbedriftene deres om å tenke hvordan de kan tilby vaksine på jobb. Foto: Moment Studio

Likevel oppfordrer nå Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, alle sine medlemsbedrifter til å organisere vaksinering på arbeidsplassen, sier seniorrådgiver Morten Nygård Bakke.

– Som den største arbeidsgiverorganisasjonen vil vi være med på å øke vaksinasjonsgraden. Derfor oppfordrer vi nå bedriftene til å ta kontakt med kommunen eller private aktører for å tilby vaksine til sine ansatte, uansett nasjonalitet, sier Bakke.

Store variasjoner

Tallene fra FHI viser at flere grupper ligger lavt på vaksinasjonsstatistikken.

Totalt har befolkningen i Norge med innvandrerbakgrunn en grad av fullvaksinering på 69,6 prosent, mens tallet for norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn er på 91,8 prosent.

Enkelte nasjonaliteter ligger lavt på vaksinasjonsgrad. Det gjelder blant andre polakker, som det er mange av på norske byggeplasser. Foto: Heiko Junge / NTB

På vaksinasjonstoppen, med en andel som høyere enn for nordmenn uten innvandrerbakgrunn, er vietnamesere, der 92,1 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Også gruppen av innvandrere fra Thailand, Filippinene og India ligger høyt.

Se hele oversikten her:

Vaksinasjon etter nasjonalitet Ekspandér faktaboks Denne rangeringen, basert på Folkehelseinstituttets tall, viser graden av fullvaksinering i befolkningsgrupper som er bosatt i Norge, etter nasjonalitet, i prosent av hele gruppen. Antallet i gruppen i parantes. Uten innvandrerbakgrunn - 91,8 prosent (3 510 493)

Med innvandrerbakgrunn - 69,6 prosent (800 055) Vietnam - 92,1 (19 157)

Thailand - 89,8 (19 520)

Sri Lanka - 89,6 (12 511)

Danmark - 88,4 (18 078)

Filippinene - 87,8 (21 198)

Sverige - 87,2 (33 252)

India - 87,0 (13 890)

Storbritannia - 86,9 (13 890)

Iran - 85,4 (18 979)

Pakistan - 84,3 (30 888)

Tyskland - 78,6 (22 822)

Afghanistan - 78,0 (15 947)

Tyrkia - 77,2 (15 592)

Irak - 75,6 (23 605)

Syria - 70,6 (22 909)

Eritrea - 67,1 (20 527)

Somalia - 62,2 (27 293)

Russland - 59,7 (16 884)

Litauen - 46,5 (34 404)

Polen - 44,8 (88 680)

Romania - 43,7 (13 099) Kilde: FHI

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det er flere grunner til at folk i ulike grupper ikke tar vaksinen.

– Personer fra land i Europa med lav vaksinedekning har nok ulike grunner; det kan være at man bruker mye på å reise og jobbe, og da prioriterer man kanskje ikke å bruke fritiden på å skaffe seg vaksine i hjemlandet. Men da kan det være en fordel om det legges til rette for dette på arbeidsplassen i Norge, sier han.