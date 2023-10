Tirsdag kom nyheten om at SAS får nye eiere. Dermed forlater flyselskapet Star Alliance, og blir med i Air France KLM sin allianse SkyTeam innen sommeren 2024.

– Dette var utfallet vi bonusjegere hadde håpet minst på, sier 26 år gamle Markus Olsen.

Han har vært medlem av SAS sitt lojalitetsprogram siden han var 18 år, og står bak nettsiden Poengreise.no, hvor han blant annet hjelper folk å booke reiser med sine EuroBonus-poeng.

Nå frykter han at poengene vil bli mindre verdt.

Fakta om EuroBonus-poeng Ekspander/minimer faktaboks EuroBonus-poeng er poeng du tjener ved å enten fly med SAS eller deres alliansepartnere, og/eller ved å bruke kredittkort når du handler. Du kan tjene to typer poeng. Basispoeng og ekstrapoeng. Basispoeng får du kun når du flyr.

Ekstrapoeng er poeng som tjenes på kjøp. Som for eksempel ved handel i butikk. Kjøpene må gjøres med EuroBonus-kredittkort, som er Mastercard og American Express. Du kan nå forskjellige medlemsnivåer, ut ifra hvor mange poeng eller reiser du har i året. Jo mer du flyr, jo høyere nivå når du. Jo høyere medlemsnivå du når, jo flere fordeler vil du få. Det laveste er medlem, så er det sølv, gull og diamant.

Diamantkunde er det høyeste nivået du kan oppnå.

Har du verdt gullmedlem i 10 år på rad, så blir du gullmedlem for livsstid.

Det finnes et nivå over diamant som heter Pandion, men det får du bare ved personlig invitasjon fra toppsjefen i SAS, Anko van der Werff. Det er med andre ord ikke et nivå du kan tjene deg opp til.

Redde kunder tar kontakt

Olsen tror nemlig at det vil føre meg seg vesentlig devalueringer dersom EuroBonus-medlemmene til SAS blir konvertert til Air France KLM sitt fordelsprogram Flying Blue. Altså at poengverdien vil bli lavere.

Han tror også at flyselskapene som du kan booke gjennom Star Alliance nå, mest sannsynlig blir utilgjengelige før neste sommer.

Derfor oppfordrer han alle EuroBonus-medlemmer til å bruke opp poengene før overgangen neste sommer.

Og han blir hørt.

Siden nyhetene om SAS sitt nye eierskifte kom, har han blitt kontaktet av svært mange som ønsker hjelp til å bestille turer med sine EuroBonus poeng.

– Det er folk som vil bestille reiser som de i utgangspunktet ikke hadde planlagt, og folk som ønsker å legge ut på en reise tidligere enn planlagt, forklarer han og legger til:

– Vi vet jo hva vi har nå, men ikke hva som kommer.

Hva er en flyallianse? Ekspander/minimer faktaboks En flyallianse er en sammenslutning av flyselskaper som samarbeider.

Når du for eksempel ønsker å bestille en reise med dine EuroBonus-poeng, kan du i teorien bestille med alle flyselskapene i Star Alliance, som er flyalliansen SAS er en del av.

Dersom noe uforutsett skjer, som at reisen din blir forsinket eller kansellert, kan et selskap som er en del av en flyallianse være behjelpelige med å booke deg om til en alliansepartner. Nå når SAS nå går ut av Star Alliance, går de ut av den største flyselskapsalliansen i verden, som de selv var med på å grunnlegge. Dersom de skal inn i Air France KLMs allianse SkyTeam, vil de bli en del av den minste alliansen.

– Det verste som kunne skjedd

– Når vi går ut av Star Alliance og inn i SkyTeam skal vi sørge for å ta godt vare på EuroBonus-medlemmene våre, sa SAS-sjef Anko van der Verff under pressekonferansen tirsdag.

Olsen stiller seg svært skeptisk til den påstanden.

– Jeg har et håp om at det blir bra, men jeg har alvorlig stor tvil. Jeg er svært pessimistisk, sier han.

– Blant bonusjegerne var håpet et Lufthansa skulle bli eier. Da hadde SAS blitt holdt innenfor samme allianse, Star Alliance, og vi hadde vi sett mindre drastiske endringer enn vi kommer til å gjøre nå, sier Olsen.

– 5-stjerners flyselskaper

– Det kan alltid bli oppdateringer og utvikling av lojalitetsprogrammer, slik vi har sett kontinuerlig siden EuroBonus ble grunnlagt, sier Tonje Sund, pressesjef i SAS i Norge.

Hun forklarer at selskapet til tross for et tett og godt samarbeid med Star Alliance gjennom mange år, er glade for tirsdagens kunngjøring og den langsiktige verdien dette vil gi SAS og deres kunder.

– Vi tror det er spennende muligheter som en del av SkyTeam, med et attraktivt og omfattende rutenettverk – betjent av flere 5-stjerners og globale flyselskaper som er anerkjent for sine produkter, sier Sund.

Pressesjef i SAS i Norge, Tonje Sund, forteller at bestilling av Star Alliance bonusbilletter vil være tillatt frem SAS forlater alliansen. Foto: NTB

Den nøyaktige utformingen av lojalitetsprogrammet til SAS etter at de har blitt med i Skyteam sier hun det er for tidlig å svare på i detalj.

Markus Olsen syns ikke svaret fra pressesjefen er overbevisende.

– Vi får håpe de står for det de sier, men som sagt tidligere frykter de fleste at vi vil komme ut på andre siden med et dårligere lojalitetsprogram, avslutter han.