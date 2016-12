Oppdaget kreft åtte måneder for sent: – Han kunne vært i live nå

– Jeg har mistet sjelsvennen min. Han kunne ha vært i live om de hadde tatt han på alvor, sier den 47 år gamle enken og tobarnsmoren til NRK.

Gikk ned 30 kilo

Ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus brøt Lovisenberg bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven da den 44 år gamle mannen døde.

– Vi synes det er svært trist og vi er lei oss for å ha påført familien en belastning som de ikke skulle eller burde hatt, sier Bjørn Magne Eggen, fagdirektør ved Lovisenberg.

Han døde i armene mine. Han hadde det så vondt. De siste ordene han sa var navnet mitt. Enken

For litt over tre år siden ble den 47 år gamle kvinnens ektemann akutt dårlig.

KNUST: Tobarnsmoren sier savnet etter ektemannen er ubeskrivelig stort. I mai 2015 døde ektemannen brått etter å ha fått kreft i magesekken. Foto: Iram Ansari / NRK

– Han fikk store magesmerter og kunne kaste opp hele natten, forteller enken.

Etter et halvt år sendte fastlegen mannen til Lovisenberg for behandling. Sykehuset tok flere prøver og konkluderte med at pasienten hadde magesårbakterie. Han ble satt på medisiner og henvist tilbake til fastlegen.

– Han tok antibiotika i ti dager, men det hjalp ikke. Jeg visste at det måtte være noe alvorlig galt med ham. På et halvt år gikk han 30 kilo ned i vekt.

– Var optimist

Da mannen bestemte seg for å oppsøke legevakten på et annet sykehus, ble han akuttinnlagt. Legene konkluderte raskt med at mannen hadde magekreft med spredning til lymfeknuter. Operasjon var utelukket.

– Jeg husker når han fortalte at han hadde kreft. Han var så rolig og klar for å kjempe. Mannen min var en optimist, han mistet aldri håpet, sier enken.

Men kreften spredte seg til skjelettet. Fem måneder senere døde 44-åringen.

– En glipp

BEKLAGER: Fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus sier de endrer rutinene for å følge opp pasientene ved sykehuset. Foto: Lovisenberg sykehus

Sykehuset har ikke gitt et forsvarlig helsetilbud til pasienten, heter det i vurderingen av tilsynssaken. Kvinnen er tilkjent 907 000 kr i erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning.

Kreften ble oppdaget åtte måneder for sent ifølge Norsk Pasientskadeerstatning.

– Hvordan kunne dette skje?

– Den første undersøkelsen viste ingen tegn til kreft, men når pasienten kom tilbake noen måneder senere og hadde gått kraftig ned i vekt burde vi ha utredet ham videre og ikke vist til fastlegen, sier Eggen.

Nå har sykehuset endret rutinene.

– Vi har nå presisert overfor alle legene hvordan pasientene skal følges opp slik at vi er sikre på at vi utreder pasientene i tilstrekkelig grad.

Beklager

UPROFESJONELT: Advokaten til enken mener sykehuset har gitt dårlig oppfølging til kvinnen etter dødsfallet. Foto: Iram Ansari / NRK

Først etter at NRK tok kontakt med sykehuset, fikk enken beklagelse. Da hadde det gått over ett år siden Fylkesmannens vedtak.

– Sykehuset har påført de etterlatte en ekstra belastning som de kunne ha vært foruten, sier advokat Farooq Ansari, som har bistått enken med å få erstatning.

– Vi beklager dette, og vurderer nå hvordan vi kan bli bedre, blant annet ved å innføre ny praksis for oppfølging av pasienter og pårørende, der vi har for sent oppdaget alvorlig sykdom, sier Eggen.