Ønsket mer tid før gjenåpning: – Det kunne gått galt

– Alt i alt kom man godt ut av det. Det gikk bra. Men det er ikke en god måte å gjøre det på, fordi det kunne gått galt, sier daglig leder Per Magne Tronvoll i vekterselskapet PCM i Trondheim til NRK.

Han forteller at det har vært veldig stort trykk i Trondheim sentrum i går og i natt.

– Vi får veldig kort tid fra myndighetene på å bemanne opp. Veldig mange hadde utfordringer med det. Vi skulle hatt ei lita uke, sier han.

Fredag klokka 12.30 holdt regjeringen en pressekonferanse, og annonserte gjenåpningen av Norge. Tidspunktet ble satt til klokka 16 dagen etter.

Tidlig på lørdagskvelden kom de første meldingene om lange køer og mye trykk i flere av Norges bargater. I Trondheim sa politiet at enkelte mistet pusten i de trange køene.

Etter hvert som natten senket seg over landet, ble det meldt om slagsmål, skader, og høy beruselsesgrad flere steder i landet.

Lange køer i Trondheim etter gjenåpningen. Du trenger javascript for å se video. Lange køer i Trondheim etter gjenåpningen.

Dagen derpå bekrefter Tronvoll at trykket var stort. Han undres over tidspunktet som ble valgt for gjenåpningen, at den ble lagt til en lørdag ettermiddag hvor det er aller størst aktivitet.

– Vi har jobbet hardt for å ha nok folk. Det er en ganske dårlig vurdering å åpne midt på en lørdags ettermiddag.

– Det var uklokt

Også daglig leder Jørn Indseth i Personell Sikring AS mener det var en tabbe å legge gjenåpningen til en lørdag ettermiddag.

– 16 på lørdag og fint vær. Været kan man ikke styre, men jeg og mange med meg i bransjen mener det var uklokt å legge gjenåpningen til klokken 16 på en lørdag, sier han til NRK.

Lange køer ved flere utesteder i Oslo sentrum lørdag kveld, i forbindelse med gjenåpningen. Du trenger javascript for å se video. Lange køer ved flere utesteder i Oslo sentrum lørdag kveld, i forbindelse med gjenåpningen.

Avdelingsdirektør Fredrik Rønning Iversen for allmennlegevakten i Oslo sier at det var knapt med et døgns varsel, men at det gikk fint.

– Det var stor pågang, og det var håndterbart. Men det er klart at når det er mye fest så vet du at det kommer mye og sånn blir det på sånne dager, sier han til NRK.

I Bergen var det i underkant av 60 personer som trengte hjelp mellom klokken 22 og 8 på morgenen.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen i Bergen. Foto: Helena Viktoria Johnsen

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen anslår at det er mellom 25 og 30 prosent mer enn en vanlig natt til søndag.

– Dette kom litt brått på oss. Det er ikke bare bare å trylle frem ekstra personale. Men det var noen som tok ekstravakter, og noen sto over helt til klokken 4 i dag tidlig, sier Linchausen.

Virke: – Kunne ønske noe mer forutsigbarhet

Linchausen tror ikke de hadde fått færre inn på legevakten om folk hadde fått bedre til å forberede seg til gjenåpningen. Men hun skulle gjerne sett at de hadde fått bedre tid.

– Denne fristen var i korteste laget. Men det er alltid lett å si etterpå hvordan vi kunne gjort ting. Det viktigste er nå at vi kan ta livene våre tilbake, sier legevaktsjefen.

Rhiannon Hovden Edwards i Virke. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Bransjeorganisasjonen Virke representerer flere utelivsaktører i Norge. Leder for kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, sier hun er glad for at 562 koronadager er over.

– Vi er først og fremst veldig glade for at det nå åpner igjen, sier Edwards til NRK.

Serveringsbransjen har vært hardt rammet av pandemien, og koronarestriksjoner har gjort at flere bedrifter har måttet holde stengt. Andre har drevet med kraftig redusert tilbud.

– Men det er klart at man kunne ønsket noe mer forutsigbarhet også her.

Edwards sier det er praktiske ting som gjør det vanskelig for utesteder å tilpasse seg på kort varsel - for eksempel å ommøblere restauranter til full drift, handle inn varer, og hente inn ekstra personell.

Forutsigbarhet er noe bransjen har etterspurt i flere sammenhenger pandemien gjennom, ifølge Edwards:

– Noe bedre forutsigbarhet er det bransjen har ønsket seg kanskje aller mest. Både i forhold til restriksjoner men kanskje aller mest i forhold til kompensasjonstiltakene som skulle hjelpe bransjen gjennom krisen, sier hun.

På brygga i Tønsberg barket flere personer sammen i et slagsmål. Du trenger javascript for å se video. På brygga i Tønsberg barket flere personer sammen i et slagsmål.

Ikke forholdsmessig å vente lenger

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet sier til NRK at beslutningen om å åpne på lørdag ettermiddag ble tatt som et forsøk på å gi næringsliv og kommuner tid til å forberede seg, uten å la strenge tiltak vare lenger enn de måtte.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc. Foto: Borgos Foto AS

– På mandag fikk vi råd fra Helsedirektoratet og FHI om at vi kunne åpne i månedsskiftet. Men vi så utover denne uken at smittesituasjonen gikk riktig vei, flere ble vaksinerte, og kom frem til at vi allerede denne uken kunne åpne opp, sier Korkunc til NRK.

Han påpeker at smittetiltakene har vært belastende både for befolkningen og næringslivet, og at man ikke kunne videreføre dem lenger enn man måtte:

– Å holde på tiltak lenger enn nødvendig er ikke forholdsmessig. Og det har vært mange bryllupsfester, konfirmasjoner. Og mange i både kultur og idrett har slitt veldig, hvor det å få publikum og inntekter i helgen var veldig kjærkomment. Så den balansen måtte vi finne, sier han.