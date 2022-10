Onkelen meldte Arfan Bhatti savnet – nå sier han pakistansk politi ikke vil lete etter ham

I går fortalte NRK at familien til Arfan Bhatti har meldt den terrorsiktede islamisten savnet.

Nå kan NRK fortelle flere detaljer om hvordan familien har forsøkt å få klarhet i hva som har skjedd med den internasjonalt etterlyste nordmannen.

En lokal journalist har møtt onkelen som meldte Bhatti savnet.

– Jeg meldte Arfan Bhatti savnet. Den første dagen fikk jeg bekreftelse via SMS at min melding var registrert, forteller onkelen Shahzah Ahmed Bhatti til NRK i dag.

– To dager senere fikk jeg en ny SMS fra politiet. Den sa at saken er henlagt.

Ifølge familien forsvant Bhatti fra landsbyen Aali i Pakistan mandag den 26. september.

Barna forstår ikke hva som foregår, forteller onkelen.

– De er bekymret og lei seg på grunn av at faren deres er sporløst borte, forteller Ahmed Bhatti til NRK i dag.

BEKYMRET: Onkelen til Arfan Bhatti, Shahzah Ahmed Bhatti, forteller at han mottok en talemelding fra Bhatti dagen han skal ha forsvunnet. Foto: Waseem Ashraf Butt / NRK

Sa han skulle til Lahore

I går fortalte NRK også at Bhatti skal ha sendt en mystisk lydmelding samme mandag han skal ha blitt borte.

Ahmed Bhatti forteller at det var han som mottok meldingen fra et ukjent nummer. I meldingen skal Bhatti ha sagt at familien måtte hente barna fra skolen.

Selv skulle han til Lahore, sa han.

– Jeg sendte en beskjed tilbake om at jeg hadde hentet barna og at han ikke trengte å være bekymret for dem. Men jeg ventet i flere timer. Beskjeden min ble ikke mottatt. Etter det begynte jeg å bli bekymret. Jeg ringte nummeret, men mobilen var skrudd av, forteller Ahmed Bhatti.

Aftenposten meldte forrige uke at Bhatti ble tatt av pakistanske politimyndigheter mandag 26. september, men hverken pakistansk eller norsk politi har bekreftet dette.

– Ingen fra pakistanske myndigheter erkjenner at de har anholdt ham, sier onkelen.

Bilen skal ha forsvunnet

Ifølge familien ble Bhatti sist sett da han leverte barna til skolen med en bil mandag morgen.

Skolen ligger noen kilometer fra stedet der Bhatti skal ha bodd de siste måneden.

Den hvite Toyota Corollaen skal også ha forsvunnet, ifølge onkelen.

– Vi vet ikke hvor bilen er heller. Vi er bekymret og ønsker å bli hørt, sier Ahmed. Onkelen forteller at han har et møte med sjefen for det lokale politiet i morgen.

Tirsdag skrev politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt i en e-post til NRK at politiet er i dialog med pakistanske myndigheter og den norske ambassaden i Pakistan for å få bekreftet om Bhatti er pågrepet eller ikke.

– Politiet har fremdeles ikke mottatt offisiell bekreftelse på pågripelse, skrev Myrold.

NRK har vært i kontakt med politiet onsdag også. De forteller at de enda ikke har mottatt en offisiell bekreftelse.