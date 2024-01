– Slik skal vi ikkje ha det, kvinner skal ikkje leve i denne frykta.

Det seier statsminister Jonas Gahr Støre.

I løpet av den første veka av 2024 har det vore ei rekkje drap i Noreg. I fleire av tilfella er personar i nære relasjonar til dei drepne sikta.

– Det gjer djupt inntrykk, er sjokkerande og eg trur veldig mange i Noreg har følgt dette med gru.

No varslar han konkrete tiltak for å bukt med vald, og drap, i nære relasjonar.

Dei fem drapshendingane så langt i 2024 Ekspander/minimer faktaboks 1. nyttårsdag blei tre personar funne omkomne i Sørfold kommune. Politiet trur ein tenåring drap mora si og stefaren sin, før han tok livet sitt.

2. januar døydde to menneske av skotskadar i ein bil i Elverum. Ein mann er sikta for drap på ei kvinne han har hatt eit romantisk forhold til. Han tok òg livet sitt.

Seinare same dag blei ein mann funnen død i Stavern. Ei kvinne, sambuaren til mannen, er sikta for drap, men ho er òg sakna.

Natt til 7. januar blei ei kvinne funnen død på eit hotell i Gudbrandsdalen. Ein mann er sikta for drap.

På føremiddagen 7. januar blei det funne leivningar av eit menneske i ein utbrent bil i Øygarden. Ein mann er pågripen og sikta for drap.

Omvendt valdsalarm

– Djupast sett handlar dette om haldningar og tryggleik, og evna til å førebygge at dette skjer. Og det har vi både frå politisk hald og i politiet no full merksemd på, seier Støre.

– Men minst ei av kvinnene hadde bedt om valdsalarm, og ikkje fått det, medan ei anna kvinne hadde det. Er ikkje det veldig alvorleg at dette kan skje likevel?

– Jo, vi må gå gjennom kvart tilfelle og sjå om det er gjort feil undervegs. Dette kan ikkje eg konkludere med, seier han.

Støre seier valdsalarm skal gi tryggleik, men meiner det er urimeleg at det er kvinna som er utsett for ein trugsel som må bere ein alarm.

– Det kan vere riktig i nokre tilfelle, men vi har fått Stortinget med på ein omvendt valdsalarm. Det betyr at den du fryktar vald frå må bere ein alarm som avgrensar kvar vedkommande kan bevege seg. No er alle lovvedtak gjort, og vi ønskjer å rulle ut dette så snart det let seg gjere.

Slik ser ein omvendt valdsalarm ut. Foto: Politiets IT-tjeneste

I dag kan omvendt valdsalarm berre bli brukt etter ein valdsdom. Det er domstolen som må avgjere om omvendt valdsalarm skal bli brukt i kvart enkelt tilfelle.

I november i fjor vedtok Stortinget endringar i lovverket, som legg til rette for auka bruk av omvendt valdsalarm. Mellom anna kan påtalemakta avgjere om omvendt valdsalarm skal bli brukt, utan å gå gjennom domstolen. Endringa trer i kraft 1. juli.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl meiner også omvendt valdsalarm må bli brukt meir.

– Eg meiner det viktigaste er at vi sørger for at kvinner er trygge.

– Kvifor skjer ikkje endringa før 1. juli?

– No skal vi jobbe så raskt som mogleg. Endringa skal bli implementert i politiet, kriminalomsorga og hos alle dei som er der ute og gjer jobben i praksis.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: William Jobling / NRK

Set ned «partnardrap-kommisjon»

Berre i 105 av 232 saker har omvendt valdsalarm blitt innvilga sidan ordninga vart innført i 2013.

På spørsmål om auka bruk av omvendt valdsalarm er nok, svarer Støre:

– Vi må ha mykje meir av det, og så må vi lære av erfaringane. No skal vi setje ned ein såkalla partnardrap-kommisjon som skal gå gjennom all kunnskapen frå desse uhyrlege drapa som skjer i nære relasjonar for å lære av det.

Kommisjonen skal hente erfaringar frå vald i nære relasjonar og sjå på bakgrunn og mønster. Målet er betre førebygging og vern.

– Vi må aldri gløyme at det ligg mykje lærdom i det som har skjedd.