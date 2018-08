Omstridt ugressmiddel selges i Norge

Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men også gjenstand for stor debatt grunnet virkestoffet glyfosat. Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av glyfosat. Flere aktører mener at stoffet kan være kreftfremkallende.

I Norge selger blant andre Felleskjøpet flere varianter av middelet.

– Vi selger plantevernmidler som inneholder glyfosat. Jeg er ikke sikker på hvilke konsentrasjoner og blandinger det var i middelet i rettssaken i USA, sier markedssjef Bjørn Stabbetorp til NRK.

Det er Mattilsynet som godkjenner ugressmidler i Norge, og Stabbetorp sier de forholder seg til det Mattilsynet har godkjent.

Reaksjoner fra kunder

Stabbetorp i Felleskjøpet sier de jevnlig får henvendelser fra folk som er kritiske til at Roundup-produktene selges i Norge.

– Hver eneste sommer får vi reaksjoner på Monsanto og deres virksomhet knyttet til plantevernmidler og GMO. Folk skriver kritiske innlegg på Facebook og andre steder. Det er mye følelser der ute, sier Stabbetorp.

Konsernsjef i Europris Pål Wibe har også registrert at det hersker engasjement rundt middelet som også selges i hans butikker.

– Vi har fått noen få henvendelser knyttet til dette hvor kunder eller andre interessenter lurer på hvorfor vi selger produktet. Europris forholder seg til den enhver tid gjeldende lovgivning og de anbefalinger som gjøres av Mattilsynet.

URIX: Ser Urix' spesialsending om ugressmidler fra 2017. Du trenger javascript for å se video. URIX: Ser Urix' spesialsending om ugressmidler fra 2017.

Wibe sier Europris også har valgt å selge ugressmidler uten det omstridte stoffet glyfosat.

– Vi vil se nærmere på denne dommen og foreta en ny vurdering av hvorvidt vi skal fortsette å selge dette produktet i fremtiden. Så lenge dommen ikke er rettskraftig og Mattilsynet ikke har kommet med noen anbefaling, så er det for tidlig å konkludere på dette, sier Wibe.

WHO og EU er uenige

TIL VURDERING: Pål Wibe i Europris sier de vil ta en ny vurdering om hvorvidt de skal selge ugressmidler med glyfosat. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det internasjonale byrået for kreftforskning som ligger under Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2015 en rapport hvor de konkluderte med at glyfosat trolig er kreftfremkallende.

EU-organet for matvaretrygghet (EFSA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har konkludert med det motsatte, og siden Norge er medlem av EØS-avtalen må det norske Mattilsynet følge konklusjonen fra EFSA og ECHA.

I november i fjor forlenget EU godkjennelsen for bruk av Roundup fram til 2022. Ni medlemsland stemte imot.

– Grundig forskning

Selskapet bak Roundup, Monsanto, har selv avfeid påstandene om kreftrisiko.

«Glyfosat er i dag det jordbruksproduktet i verden som er mest evaluert. Grundig forskning over mer enn 40 år viser at glyfosat ikke representerer noen urimelig risiko for brukerne, befolkning eller miljø når det brukes som forutsatt.», har selskapet tidligere uttalt til NRK.

Selskapet er nå dømt for å ha undertrykt studier som bekrefter at ugressmiddelet deres fører til økt risiko for kreft.