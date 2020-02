Omsorgsarbeidere tiltalt: Pasientens (89) bankkort tappet for flere hundre tusen

– De fornærmede i saken er eldre og pleietrengende, og på den måten er de særlig sårbare og utsatte for den typen kriminalitet, sier politiadvokat Siri Ross Wessel til NRK.

Politiet mener at seks personer er involvert i saken. De står nå tiltalt for grove tyverier og bedrageri mot tre pleietrengende våren 2018. Saken skal gå i Asker og Bærum tingrett i mars og det er berammet til tre uker.

Jobbet med ofrene

– Flere av de tiltalte har vært ansatte som pleiere på de ulike bo- og behandlingssentrene hvor de fornærmede har hatt korttidsopphold eller mottatt helsetjenester. På den måten mener man at de har kommet i kontakt med de eldre, sier Wessel til NRK.

GJORDE BESLAG: Politiadvokat Siri Ross Wessel sier at de har gjort beslag hjemme hos de tiltalte som knytter dem til saken. I tillegg har flere av dem blitt fanget på overvåkingskameraer rundt om i Oslo sentrum. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Ifølge tiltalen ble det tatt ut store mengder kontanter, overført penger og handlet varer for til sammen nesten en halv million kroner.

Politiet mener de tiltalte har operert systematisk og organisert.

– Det er et faktum i saken at det er foretatt store uttak på relativt kort tid, og i tillegg er det snakk om flere gjerningsmenn. På den måten fremstår det som profesjonelt, sier politiadvokat Siri Ross Wessel i Oslo politidistrikt til NRK.

Stjal bankkort og gull

NRK har vært i kontakt med familien til en av de fornærmede, en 89 år gammel enkemann som bodde alene i en leilighet i Bærum.

Mannen mottok hjemmesykepleietjenester via et selskap som var ansatt av kommunen, og den ansatte var ofte på jobb hos 89-åringen.

– Han hadde høy tillit hos faren min. Han likte han veldig godt, husker jeg, sier sønnen til NRK.

UTTAK: Bankutskriftene fra de stjålne kortene viser at det ble gjort en rekke kontantuttak og kjøp over en kort periode. – På den måten fremstår det som profesjonelt, sier politiadvokat Siri Ross Wessel i Oslo politidistrikt til NRK.

Sent på natten den 24. mai mener politiet at tyvene slo til. Mens 89-åringen sov skal fem av de tiltalte ha låst seg inn i leiligheten hvor mannen bodde alene.

Inne på soverommet fant de en veske med gullsmykker som hadde tilhørt 89-åringens avdøde kode. Smykkene var gaver han hadde kjøpt til henne gjennom et langt liv sammen.

Smykkene var ikke forsikret, men politiadvokat Ross Wessel sier til NRK at det er snakk om en «betydelig» mengde gull.

– Han pleide å dele ut til smykker til barnebarna sine innimellom. Det var liksom det han hadde igjen fra kona si, sier sønnen til NRK.

Tyvene fikk også med seg 89-åringens visakort og PIN-kode.

Fra butikk til butikk

I grafikken under kan man se alle stedene politiet mener det stjålne bankkortet ble brukt.



Det første uttaket var 04:45 på morgenen. Da ble 10.000 kroner fra en minibank på Nordstrand i Oslo.

I løpet av de neste timene ble kortet belastet totalt 30 ganger i en rekke forskjellige butikker i Oslo, og 89-åringens bankkonto ble belastet for flere tusen kroner i timen.

Ifølge tiltalen ble det kjøpt blant annet datamaskiner, barneleker, mobiltelefoner, klær og en alliansering med syv diamanter.

Totalt ble det handlet for 379.000 kroner i løpet av 16 timer.

Slik svidde de av pengene - på èn dag Du trenger javascript for å se video.

– Redd for å være alene

Det var sønnen til 89-åringen som avdekket tyveriet. Da han logget seg inn på farens nettbank to dager senere så han den uvanlige bankaktiviteten og fikk sperret kortet. Han sier at faren tok tyveriet tungt.

– Han ble deprimert og nervøs for å sove alene. Han fikk en utrygg følelse av å bo i en leilighet hvor han visste at det kom og gikk folk fra hjemmehjelpstjenesten, sier han til NRK.

NRK har vært i kontakt med forsvarene til de tiltalte i saken. Ingen av de seks tiltalte har erkjent straffskyld. (Se mer i faktaboksen)

Dette sier forsvarerne Ekspandér faktaboks Rettssaken starter opp i Asker og Bærum tingrett 16. mars og varer fram til 2. april. Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld i saken. Advokat Cecilie Nakstad i Matrix Advokater er forsvarene til en av de tiltalte som jobbet i hjemmehjelpstjenesten. Hun sier til NRK at hennes klient ikke har erkjent straffskyld i saken.

Advokat Celina Therese Ekholt i Advokatfirmaet Hjort sier at hennes klient benekter straffskyld for samtlige av tiltalepunktene.

Advokat Gøran Møller-Christiansen i Advokatfirmaet Elden DA sier til NRK at hans klient ikke har tatt stilling til straffskyld i saken ennå.

Advokat Jacob Sanden Ringsrød sier til NRK at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel forsvarer en av de tiltalte som arbeidet på behandlingshjemmet i Oslo. – Min klient mener hun ikke har gjort noe galt og erkjenner ikke straffskyld, sier han til NRK.

Advokat Peder Morset i Advokatfirmaet Dehn DA sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken.

Frastjålet på behandlingshjem

To andre ble utsatt for lignende tyverier og bedragerier, mener politiet. De to mennene var pasienter på et behandlingshjem i Oslo hvor en av de tiltalte jobbet.

Ifølge politiet skal de ha stjålet bank- og kredittkort fra de alvorlig syke pasientene med to dagers mellomrom i april 2018.

Ifølge tiltalen skal bankkortene ha blitt belastet for til sammen over 100.000 kroner i varekjøp, pengeoverføringer og minibankuttak.

Politiet sier til NRK at de sitter på en mengde videoovervåkingsbilder som viser hvordan bankkortene ble brukt og at det har blitt tatt beslag i en rekke varer som ble kjøpt med de stjålne kortene.

– Pengeuttakene har vi dessverre ikke klart å spore, men det er tatt beslag i gjenstander som man mener stammer fra de ulike bedrageriene, sier politiadvokat Ross Wessel.

Gullet som ble stjålet fra pensjonisten i Bærum har politiet fortsatt ikke klart å spore opp.

– Alvorlig tillitsbrudd

NRK har vært i kontakt med Oslo kommune og i det private omsorgsselskapet som hadde ansvaret for 89-åringen i Bærum.

Begge arbeidsgiverne sier at de to ansatte ble avskjediget da de ble kjent med politiets etterforskning.

– SVÆRT ALVORLIG: Etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann, sier de ser svært alvorlig på saken. Den ansatte har blitt suspendert og avskjediget. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Jobben vår er å komme hjem til brukere som trenger bistand, så det er grusomt og fælt at en som har den tilliten kommer inn i hjemmet til noen og utfører tyveri. Det er en veldig lei situasjon, sier avdelingslederen i omsorgsbedriften til NRK.

Etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann, sier til NRK at de er glade for at politiet har etterforsket seg fram til en tiltale.

– Vi jobber med alvorlig syke pasienter som skal kunne stole på oss. Tusenvis av mennesker står på hver dag for pasientene og de opplever dette som et svært alvorlig tillitsbrudd, sier han til NRK.