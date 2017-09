Om stemmekontrollen: – Det er en seier for vanlige mennesker

Etter at programvareutvikler Patricia Aas skrev en kronikk angående hva som styrer systemene bak de norske valgene, har flere i IT-miljøet reagert kraftig.

Torsdag kunne NRK melde at sensitive valg-filer lå tilgjengelige for hele verden. Samme dag bestemte kommunalminister, Jan Tore Sanner seg for å kreve manuell telling av stemmene i årets valg.

– Det er en seier for vanlige mennesker. Du må vite at når du går inn i et stemmelokale og avgir din stemme at den faktisk teller. Det er grunnsteinen i et demokrati, sier Aas.

Store sårbarheter

Aas har lenge hatt en interesse for å undersøke hva som egentlig styrer stemmene bak de norske valgene. Hun mener den største svakheten rundt maskintellingen er det at maskinene er koblet til internett.

– Det systemet jeg ser på heter EVA skanning og er det som kjører ut i kommunene, og der tror jeg sårbarhetene har vært veldig store.

– På hvilken måte?

– Først og fremst så er dette maskiner som ingen har ordentlig kontroll på. Vi kan ikke vite om det er noen virus på maskinene og det er ingen gode rutiner for å sikre dem. Mange mennesker kan ha fysisk aksess til systemet, mange mennesker har brukernavn og passord der, det er ikke spesielt sikkert.

– Mange stoler blindt på teknologien

Hun mener det har vært vanskelig å få svar på om det brukes noen sikkerhetsrapporter rundt systemet, og hun sier det er for mange som stoler blindt på teknologiske løsninger.

– Alle kan hackes. Alt fra implantater i kroppen din og mobiltelefoner, til store systemer. Folk stoler veldig på at det går bra, og hvis de som tar avgjørelsene er teknologioptimister så blir det ofte tatt usikre avgjørelser.

I verste fall mener Aas at noen kunne hacket seg til å forandre stemmeresultatet under valget.

– Sånn som valgsituasjonen er i Norge så kunne man ha flippet et lite parti over, eller et annet lite parti under sperregrensen, og det vil være nok for å velge en rød over en blå regjering.

Gir Twitter æren

Aas føler ikke at hun kan ta æren for stemmekontrollen.

– Jeg snakket med meg selv på Twitter og plutselig så var det masse mennesker som retweetet meg og likte innlegget mitt på lørdag. Det er en grasrots teknologisk bevegelse på Twitter som løftet dette frem som en viktig sak.

Hun mener at vi nå har utgangspunkt til å klare å sikre årets valgresultat.

– Nå er spørsmålet hvordan de vil behandle dataen som kommer inn, og det har vi enda ikke fått svar på, sier hun.