Om spionsiktet russer: – Lett å opprette «ondsinnet» nettverk

«Han oppførte seg rart, blant annet når det gjelder hvor i lokalet han satte seg». Det har kilder fortalt til NRK, om den spionsiktede russiske statsborgeren Mikhail Botsjkarjov.

Men vi fikk ikke vite hvor i lokalet han satt. Det vet vi nå. NRK har snakket med en utsending til seminaret, som er ansatt i en nasjonalforsamling i Europa. Han ønsker ikke at vi bruker hans navn. Han forteller at den spionsiktede russeren satte seg bakerst i lokalet.

Nær lederen i Utenrikskomiteen

Få meter fra bakerste del av møterommet, ligger kontorene til Arbeiderpartiets medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen. Anniken Huitfeldt, leder av komiteen, sitter nærmest møtelokalet. Rett ved siden av sitter Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen.

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, saker som angår norske interesser på Svalbard, og saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Utenriks- og forsvarskomiteen behandler de mest sensitive og hemmelige sakene i Stortinget.

Opplysningene som behandles av utenriks- og forsvarskomitéen kan ha stor interesse for utenlandske etterretningstjenester.

Den russiske borgeren har hele tiden avvist siktelsen, og sier han er uskyldig.

– Lett å opprette «ondsinnet» trådløst nettverk

NRK meldte tidligere denne uken at Stortingets administrasjon har bedt flere medlemmer av utenriks- og forsvarskomitéen om å bytte mobil.

Hvis russeren virkelig har gjort seg skyldig i forsøk på spionasje, kan den aktivitieten være en forklaring på at han satte seg bakerst i lokalet, sier en sikkerhetsekspert til NRK.

En delegat som var på seminaret sier til NRK at russeren som nå er spionsiktet satt helt bakerst i lokalet. Sitter du bakerst i dette lokalet er det ikke mange meterne til der Arbeiderpartiets representanter i utenriks- og forsvarskomiteen sitter. Blant dem komiteens leder, Anniken Huitfeldt. Foto: Tormod Strand / NRK

Sikkerhetsanalytiker Martin Ingesen er norgesmester i hacking, og sikkerhetsekspert i selskapet BDO AS. Han sier på generelt grunnlag at det er mulig å få tilgang til mye informasjon hvis du fysisk sitter i nærheten av andres mobile enheter, som laptop og mobil.

– Det er mulig for en person som sitter så nære disse kontorene å sette opp et ondsinnet trådløst nettverk. Det er et nettverk som later som det er nettverket du pleier å bruke. Men all trafikk går egentlig gjennom hackerens enhet. Vedkommende kan da se all trafikk der og da og i ettertid, sier Ingesen.

Han sier denne datatrafikken vanligvis er kryptert, men det finnes teknikker som gjør at dette kan gå ukryptert.

– Dette betyr at man i teorien kan se datatrafikk i klartekst. Det kan inneholde hvilke nettsider som blir besøkt, nedlastede dokumenter og liknende, sier Ingesen.

Hva med mobilene som disse representantene måtte bytte ut?

– På mobilene er det trådløst nett, så disse kan også være sårbare mot et ondsinnet nettverk. De kan også lage et «fingeravtrykk» av mobilen, ved å fange opp IMSI-nummer via en såkalt IMSI-Catcher, Bluetooth eller WiFi. Gitt at vedkommende har like avlesere andre steder, kan man matche opp «fingeravtrykket» og dermed «spore» hvor den mobile enheten finnes til en hver tid. Dette vil også fungere i utlandet.

Ingesen sier at det etter en slik spionasjemistanke ville være smart om representantene som ren rutine byttet ut både mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og eventuelle nettbrett.

Men hvis dette skal være mulig, så må den russiske borgeren hatt med seg utstyr som trolig ville blitt oppdaget i Stortingets adgangskontroll?

– Dette er utstyr som det er lett å skjule. Du trenger en enhet som er mindre enn en håndflate til å sette opp et trådløst nettverk. Mye av dette kan gjøres automatisert, uten at man trenger å styre så mye når vedkommende var på plass i rommet. Alt kan styres fra en laptop, sier Ingesen.

– Passer med rettens kjennelse

Han mener lagmannsrettens kjennelse fra i går etter russerens anke på fengslingen, kan passe med et slikt scenario. I rettens kjennelse står det blant annet: «En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen».

– Dette treffer ganske bra, sier Ingesen.

Skal i avhør i morgen

Siktedes advokat Hege Aakre ønsker ikke å kommentere disse opplysningene nå. Hun sier siktede var i avhør lørdag, og ønsker å fortsette sin forklaring. Han skal derfor i nytt avhør i morgen, sier Aakre.

Heller ikke Stortingets administrasjon ønsker å kommentere NRKs opplysninger.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på oppdrag fra Stortingets administrasjon, gjort tekniske undersøkelser i Stortinget. Disse undersøkelsene ble avsluttet i går, sier avdelingsdirektør i NSM Mona Strøm Arnøy til NRK. Hun vil ikke si noe om hva slags tekniske undersøkelser de har gjort, eller hva de har funnet.