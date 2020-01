Minst 26 menneske har mist livet og over 800 er sjuke etter å ha blitt smitta av eit nytt coronavirus, som først vart oppdaga i den kinesiske byen Wuhan. Fleire titals gravemaskinar og lastebilar starta arbeidet fredag morgon lokal tid.

Sjukehuset blir på over 25.000 kvadratmeter og skal ha ein kapasitet på 1000 pasientsenger. Dei eksisterande sjukehusa i Wuhan har ikkje kapasitet til å behandla dei mange smittetilfella. Byen har rundt 11 millionar innbyggjarar.

Prefabrikkert

Hektisk aktivitet på staden der det nye sjukehuset skal byggjast. Foto: Str / AFP

Det nye sjukehuset skal byggjast opp med prefabrikkerte strukturar, og det blir ifølgje det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua reist etter modell frå eit sjukehus som vart bygd i Beijing i 2003 i samband med store utbrotet av Sars-viruset.

3. februar skal det nye sjukehuset stå ferdig.

Helsestyresmaktene i Kina har innført reiserestriksjonar i 13 store byar for å hindre spreiing av det nye coronaviruset, som truleg stammar frå eit enkelt dyr på ein utandørs marknadsplass i Wuhan.

Mange kinesarar går med munnbind av frykt for å bli smitta av det nye coronaviruset. Foto: Achmad Ibrahim / AP

40 millionar menneske ramma

Rundt 40 millionar menneske er påverka av restriksjonane som er innførte i Kina, og det skaper problem for mange, ikkje minst fordi det er feiring av det kinesiske nyttåret denne helga. Normalt er svært mange på reise i samband med nyttårsfeiringa.

Store delar av den Kinesiske muren blir stengt for publikum for å hindre at viruset skal spreie seg ytterlegare.

Noreg er hittil ikkje ramma av viruset, men tidlegare i dag vart det kjent at to kinesarar som vart innlagde på sjukehus med smitte i Finland, kom frå Noreg. Dei kan ha reist med buss frå Kirkenes til Ivalo i Finland.

– Liten fare her i landet

Norske helsestyresmakter seier det liten fare for ein stor epidemi her i landet. Avinor seier at dei følgjer situasjonen og er i løpande kontakt med helsestyresmaktene. Det er ikkje sett i verk spesielle tiltak.

Det er påvist smitte også i fleire andre land, blant anna Thailand og USA. Fleire land har innført restriksjonar på flygingar frå Kina som følgje av epidemien.

Verdas helseorganisasjon WHO har førebels ikkje erklært ei global helsekrise som følgje av utbrotet.

