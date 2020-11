Ølkranene stenges i Oslo: Slik var siste kveld på byen

På utestedet Brygg i Oslo sentrum ble den siste ølen før skjenkeforbudet trådte i kraft tappet like før midnatt.

Fra og med tirsdag stenges ølkranene i Oslo i tre uker, i håp om at det skal stagge koronasmitten. Tiltaket gjør at flere bar- og restauranteiere må sette kroken på døra, kanskje for godt.

– Det er tungt å stenge kranene i dag. vi har mange ansatte som er usikre på om de har en jobb å komme tilbake til, sier Morten Usterud, medeier på Brygg.

Morten Usterud, medeier på Brygg.

Han etterlyser bedre kompensasjonsordninger for utelivet.

Silje Lund var en av dem som hadde tatt turen til Brygg for å nyte et siste glass før sjenkeforbudet trådte i kraft. Hun jobber selv i utelivsbransjen og blir nå permitert for andre gang.

– Det føles veldig kjipt å møtte stenge. Det har ikke vært noen smittetilfeller på vårt utested og vi har vært veldig flinke til å følge smitteverntiltakene hele veien, men selvfølgelig ser vi at ting må gjøres, sier hun til NRK.

Silje Lund jobber selv i utelivsbransjen. Nå er hun permittert for andre gang.

– Nervøs for fremtiden

Også på restauranten Le Benjamin bar & bistro på Grünerløkka i Oslo ble de siste vinglassene servert mandag kveld.

– Vi har ikke penger til å holde dette gående videre. Så vi kommer til å måtte stenge, sier daglig leder på Le Benjamin, Ove Andre Jakobsen.

Han har penger til å komme seg gjennom de neste ukene. Likevel er han nervøs for fremtiden.

Daglig leder på Le Benjamin bar & bistro, Ove Andre Jakobsen, mener lite koronasmitte kommer fra uteliv og restauranter. – Derfor tror jeg heller ikke at det kommer til å være en stor bedring etter tre uker. Foto: Nadir Alam / NRK

Flere av restaurantens stamgjester er på besøk for å legge igjen en siste slant, og forhåpentligvis sende restauranten ut i nedstengningen med litt ekstra penger på bok.

Restauranteier Jakobsen spøker med at han håper vinlageret blir tømt i løpet av kvelden.

– Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at folk kan kjøpe til en hyggelig pris.

Vibeke Slatleim og Helene Urang nyter siste timers uteliv før skjenkestopp i Oslo. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi er ute for å ta et siste glass før alt stenger ned, sier Vibeke Slatleim.

Venninnen Helene Urang mener det er «trist, men nødvendig» at alle utesteder i Oslo nå går i lockdown.

– Vi får bare krysse fingrene for at bransjen overlever, sier hun.

Har vasket ned

Ved et annet bord i restauranten sitter to bransjekolleger med hvert sitt tomme vinglass. Kari Innerå og Christofer Brovoll er henholdsvis eier og kjøkkensjef på Brasseri Rivoli, et annet utested i Oslo.

– Vi har vært på jobb og stengt ned vår egen restaurant. Så vi har vasket ned og er her hos gode venner for en siste gravøl, før vi gjør vår plikt, sier Kari Innerå, eier av Brasseri Rivoli.

Hun synes det er trist at koronatiltakene rammer bransjen hardt.

– Selvfølgelig er vi opptatt av å gjøre vår del av dugnaden og få ned smitten, men måten det er gjort på oppleves litt urettferdig.

Kari Innerå driver Brasseri Rivoli i Oslo og tar en gravøl etter å ha vasket ned og stengt restauranten for de neste tre ukene. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det har kommet det ene tiltaket etter det andre, og det ble for mange tiltak for oss i restaurantbransjen. Nå er det kommet til et punkt hvor det ikke er liv laga å drifte og holde åpent lenger, sier Kari Innerå.

Christofer Brovoll peker på at restaurantene som stenger mister en periode de tradisjonelt tjener mye penger, julebordssesongen.

Han ser ikke bort ifra at mindre, uavhengige restauranter vil gå konkurs.

– Det vil kanskje føre til at de eneste som står igjen er det de store kjederestaurantene. Oslo vil miste mangfoldet.