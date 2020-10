Oljestreiken over - partene enige

– Det er oppnådd enighet. Streiken er avblåst og aktiviteten kan gjenopptas, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NRK.

Partene møttes hos Riksmekleren klokka 10 fredag. Om lag åtte og en halv time senere var enigheten mellom Norsk olje og gass og Lederne på plass.

– Vi er fornøyde med resultatet. Nå kan aktivitetene på de rammede installasjonene på norsk sokkel gjenopptas så fort som mulig, sier Andreassen.

Streiken startet 30. september.

Fra natt til søndag var det varslet at streiken skulle trappes opp, noe som ville betydd at Johan Sverdrup-feltet måtte stenge ned hele sin produksjon.

Totalt var 169 medlemmer i streik da konflikten ble løst.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass. Foto: Norsk olje og gass

Fornøyd med avtalen

Seks felt har vært ute av produksjon på grunn av streiken, som etter planen skulle trappes opp neste uke. I alt ville da av 13 av feltene på norsk sokkel, de fleste operert av Equinor, være rammet av streiken.

Dersom streiken hadde vart utover 14. oktober ville bortfallet av produksjon per dag bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter, ifølge Norsk olje og gass.

Utfordringene i forhandlingene har vært at ansatte som før jobbet på sokkelen, nå skal utføre de samme oppgavene jobbene fra kontrollrom på land.

Arbeidsgiversiden har imidlertid ikke gått med på at tariffavtalen skulle gjelde disse.

– Det har vært en lang vei, vi måtte gå til arbeidskamp for å få det til, men nå har vi fått på plass en avtale som ivaretar medlemmene, sier forbundsleder for Lederne, Audun Ingvartsen, som sier at de har fått på plass en protokoll som sikrer en fullverdig avtale for medlemmene som styrer innretningene på sokkelen.

Avtalen gjør ifølge Ingvartsen at ansatte i kontrollrom på land som er fagorganisert i Lederne, skal behandles likt med medlemmer fra andre forbund.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. Foto: Lederne

Nye forhandlinger til våren

Partene har satt 21. april 2021 som frist for å forankre enigheten i en bransjeavtale.

– Vi skal bruke tiden frem til 1. april for å få på plass del to av avtalen - nemlig en tariffavtale for personellet på land, sier Ingvartsen, som sier at denne avtalen ikke innebærer noen reell lønnsøkning.

– Vi følger industrien. Vi hadde håpet å oppnå mer, men oppnår ikke noe ekstra lønnsmessig i denne avtalen.

Ifølge Olje og gass innebærer avtalen et generelt tillegg på 4700 kroner.

Både Equinor og operatøren Wintershall sier til NRK at de streikerammede feltene vil gå i produksjon igjen så raskt som praktisk mulig.

– Vi går umiddelbart i gang med å forberede oppstart av feltene som er blitt nedstengt, sier talsperson for norsk sokkel i Equinor, Morten Eek, til NRK.