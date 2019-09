– Dette er helt eksepsjonelt, for dette er den største forstyrrelsen av faktisk oljeproduksjon vi noen gang har sett i verden, sier analysesjef for oljehandel i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen.

Etter lørdagens droneangrep mot det saudiarabiske prosesseringsanlegget Buqyaq og oljefeltet Khurais har 5,7 millioner fat av Saudi-Arabias daglige oljeproduksjon måttet stenge ned.

Flere droner ble brukt i angrepet mot Buqyaq, som regnes som verdens største prosesseringsanlegg, og Khurais som er et av de store oljefeltene i landet. Begge anleggene tilfører det statseide oljeselskapet Saudi Aramco.

Tonhaugen avventer status på skadene ved prosesseringsanlegget Buyyaq før han vil si noe om hvordan dette kan påvirke oljeprisen fremover.

– Det er helt avhengig av hvor lenge produksjonen fra Saudi-Arabia må holdes nede og under den kapasiteten som den normalt produseres på, sier han.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier til NTB at oljeprishoppet kan ramme norsk økonomi hardt.

– Bakteppet er mørkere nå enn det har vært de siste 5-10 årene – fordi Norge er helt avhengig av å handle med omverdenen for å kunne opprettholde og øke sitt velstandsnivå, sier han.

Frykter eskalering

Et fat norsjøolje ble mandag kveld handlet for over 68 dollar fatet, og er opp rundt 15 prosent siden fredag. Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,26 prosent ved børsslutt, med god drahjelp fra olje- og energiaksjene. Equinor steg 4,2 prosent mandag.

Dørum påpeker overfor NTB at på kort sikt vil økt oljepris være positivt for norsk økonomi, mens på lengre sikt kan oljeprishoppet utløse en kjede av hendelser som kan ramme den norske økonomien negativt.

Han peker på at et eventuelt gjengjeldelsesangrep kan bidra til at flere trekkes inn i regional konflikt som igjen kan føre til handelsrestriksjoner og forsterke den allerede usikre og spente situasjonen i verdensøkonomien.

Tonhaugen i Rystad Energy forteller at en eskalering til en mer alvorlig konflikt i Midtøsten vil føre oljeproduksjonen inn i uant terrotorium. Han er spesielt bekymret for den pågående konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia.

– Dersom dette skulle eskalere er det veldig dårlige nyheter for verdensøkonomien og oljeprisen vil kunne skyte i været.

– Hva betyr dette for Norge?

– På kort sikt vil jo den høyere oljeprisen hjelpe norsk oljeindustri og statsinntektene noe, men det som er situasjonen her er nok sannsynligvis at dette er en relativt kortvarig produksjonsforstyrrelse som ikke vil gi den store oppsiden fordi verden rett og slett har for mye olje på lager.

«Hjertet i Saudi-Arabias oljeblodomløp»

Saudi-Arabia, som er verdens største oljeeksportør, produserer 10 millioner fat per dag, av verdens totale oljeproduksjon på rundt 85 millioner fat per dag. Landet eksporterer mesteparten, rundt syv millioner fat daglig.

Samtidig som verdens oljeetterspørsel stiger med rundt en million fat per dag i året, avviser Tonhaugen at andre land kan erstatte det bortfallet som nå er i den daglige produksjonen.

– Nei, og faktisk ikke i nærheten heller. Dette prosesseringsanlegget er helt kritisk i Saudi-Arabias olje- og infrastruktur. Det har blitt sagt at dette er hjertet i Saudi-Arabias oljeblodomløp. Da trenger eventuelt Saudi-Arabia en bypassoperasjon fordi nesten seks millioner fat per dag er seks prosent av verdens oljeforsyning.

Tonhaugen peker likevel på fire land som han mener har noe ekstra kapasitet å skyte inn i markedet.

– Det er USA, der kan du kanskje få en million far per dag ekstra avhengig av disse seks millionene som er nedstengt nå dersom oljeprisen er høy nok. Så har du noe volumer fra Russland, Emiratene i Midtøsten, og noe fra Irak på sikt.