Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait har kunngjort at de til sammen skal redusere oljeproduksjonen med hele 772.000 fat per dag.

De håper kuttene skal stabilisere markedet.

Det kom overraskende, ifølge oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop.

– Det var ingen indikasjoner på forhånd om at dette kom til å skje. Tvert imot hadde Saudi-Arabia varslet at de ville holde produksjonen stabil, sier Schieldrop til NRK mandag.

Oljeprisen steg med nesten 6 prosent på de asiatiske børsene mandag morgen etter varsler om flere kutt i oljeproduksjonen. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Vil trolig fortsette å stige

De varslede kuttene førte til at ett fat med nordsjøolje steg i pris med nesten 6 prosent på de asiatiske børsene mandag morgen.

Et fat koster nå 84,42 amerikanske dollar. Totalt har oljeprisen steget 8 prosent de siste fem dagene.

Economic Times skriver oljeprisen trolig vil stige til 95 dollar per fat i desember. Schieldrop mener oljeprisen vil stige til over 100 dollar.

For flere av de viktigste børsene var det også oppgang tidlig mandag. Nikkei 225-indeksen steg med 0,55 prosent. Det samme gjorde Shanghai Composite.

Fra åpningen klokka ni øker også Hovedindeksen Oslo Børs. Klokka 09:07 hadde den steget med 1,5 prosent.

At oljeprisen stiger kan være bra for økonomien, men kan også føre med seg inflasjon og rentehevinger.

Det kan likevel være godt nytt for norsk økonomi, mener Schieldrop.

Den norske kronen er nært knyttet den internasjonale oljeprisen. Foto: NRK

Sterkere kronekurs

Den norske kronen, som er tett koblet til oljeprisen, har vært svak lenge.

I fjor sommer var prisen på nordsjøolje oppe i nesten 130 dollar fatet. I mars lå prisen på rett over 80 dollar fatet.

Søndag kveld styrket kronen seg 0,4 prosent mot den amerikanske dollaren.

– En høyere oljepris er godt nytt for norsk økonomi. Det er naturlig at den norske kronen styrker seg grunnet de stigende prisene.

Om kronen vil stige ytterligere, gjenstår å se.

Natt til i dag skrev Bloomberg at den norske kronen leder an blant flere råvaretunge valutaer.

Kan føre til prisvekst

De tre golflandene er alle medlemmer i handelsorganisasjonen Opec+.

Etter at de annonserte redusert produksjon, gjorde blant andre Russland, som også er medlemsland, det samme. De vil videreføre kutt på 500.000 fat daglig ut 2023.

Også Algerie, Kuwait og Oman vil redusere produksjonen med til sammen 216.000 oljefat per dag. Irak reduserer produksjonen med 211.000 fat.

Samlet er kuttene er på omtrent 1,6 millioner fat per dag fra mai og ut året.

Dette er de største reduksjonene i oljeproduksjonen siden Opec+ kuttet 2 millioner fat per dag i oktober i fjor.

Beslutningen om redusert produksjon kan føre til ytterligere prisvekst i flere land. Det kan også tvinge sentralbankene til å sette opp renten enda mer, ifølge analytiker Matt Simpson, som uttaler seg til Reuters.

Oljeanalytiker Schieldrop sier han ikke er bekymret for global inflasjon.

– Her er det viktig å huske på at gjennomsnittsprisen på et fat olje i 2022 var på 99 dollar.

Russland tjener godt på kuttene

Schieldrop påpeker at minkende produksjon av olje vil føre til et strammere oljemarked. Det tjener Russland godt på, sier han.

– Russland sikrer seg nå en høyere oljepris til å finansiere krigen i Ukraina. Dette går stikk i strid med de sanksjonene som USA og Europa har mot landet.

På spørsmål om hva vesten kan gjøre for å hindre Russland fra å tjene mer på egen oljeproduksjon, svarer Schieldrop at det er vanskelig.

– Det må i så fall være enda sterkere sanksjoner, men det er vanskelig for vesten å tvinge oljeprisen ned.

Saudi-Arabia og Opec+ har god kontroll på det globale oljemarkedet, mener Schieldrop. Selv etter det siste produksjonskuttet, har de mulighet til å kutte mer.

– Dette viser også at Saudi-Arabia lener seg mer mot Russland, enn de gjør mot USA. Her er det sterke politiske problemstillinger som ligger til grunn.