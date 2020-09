Oljeprisen ned fem dollar fatet den siste uken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokken 21.30 tirsdag kveld var oljeprisen oppe på 40 dollar fatet igjen, etter å ha vært nede i 39,57 dollar fatet en drøy time tidligere.

Det er første gang siden juni at oljeprisen var under 40 dollar fatet.

Prisen på et fat nordsjøolje, som er oljen som utvinnes fra oljefelt i Nordsjøen, har dermed falt med rundt fem dollar den siste uken.

– I vårt syn er dette som forventet. Dette er et normalt fenomen, som er grunnen til at vi forventet at oljeprisen nå ville være svakere enn i juli og august i rapporten vår fra i sommer, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til NRK.

Wiggen peker på flere grunner til den siste tidens oljeprisfall. Hun sier det har sammenheng med at sommerferien i USA offisielt er over, noe som betyr at etterspørselen etter bensin i landet blir lavere.

Lavere etterspørsel i USA og Midtøsten

Også i Midtøsten har etterspørselen sunket, forteller Wiggen. Dermed eksporterer oljeprodusentene i Midtøsten, slik som Opec-landene, mer olje utenlands.

Saudi-Arabia er innflytelsesrikt i Opec-samarbeidet. Mandag rapporterte Bloomberg at landet kuttet prisforventningene for oktober.

– Markedet reagerte på at Saudi-Arabia kuttet sine oljeprisanslag for oktober, og tolket det som at Saudi-Arabia mener det er mindre etterspørsel. Men de selger også mer olje – de produserer ikke mer olje, men de vil eksportere mer olje globalt fordi etterspørselen der synker, sier Wiggen.

Les også: Slik blir endringene i oljeskatten

Korona-nedstengningen av verden, kombinert med priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia fikk dramatiske konsekvenser for oljemarkedet denne våren, skriver CNN.

I april var prisen på et fat nordsjøolje på sitt laveste siden 2002. Samtidig førte breddfulle lagre og svikt i etterspørselen til priskollaps på olje i USA. På et tidspunkt «betalte» oljeprodusenter de som ville kjøpe den amerikanske oljen.

Det siste året har oljeprisen falt med 35,03 prosent.

Trenger ikke ha konsekvenser for Norge

Frykten for en såkalt andre bølge av koronasmitte påvirker også prisen på olje, sier Wiggen.

– Det er ennå et overheng fra da prisene falt i mars og april da tilbudsoverskuddet etter olje ble større, og redselen for økning i smittetilfeller fortsetter å holde etterspørselen nede, sier hun.

I vår ble regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet enige om midlertidige endringer i beskatningen til oljenæringen for å sikre at planlagte investeringer skulle gjennomføres. Bakgrunnen var at oljeprisen stupte som følge av koronapandemien.

Wiggen sier kveldens oljeprisfall ikke behøver å få store konsekvenser for norske oljeselskaper. Hun forventer at oljeprisen igjen vil være oppe på 45 dollar fatet ved nyttår, og fortsette å stige på nyåret.

– Oljeprisen kommer ikke til å bli værende på det nåværende nivået, så dette påvirker amerikanske oljeprodusenter mer enn det påvirker de norske. Norske oljeprodusenter har mye lavere nullpunkt, og kan fortsatt produsere olje og tjene penger på det, sier Wiggen.