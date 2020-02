Oljeministeren: – Det hjelper ingenting om Norge avvikler sin produksjon

Bru (33) er innstilt som andre nestleder i Høyre etter Bent Høie, og har blitt trukket frem som en «grønn profil» av valgkomiteen.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal nå klimamålene våre. Jeg mener det må gjennomsyre all politikk. Det handler ikke bare om klima- og miljøfeltet, men om hvordan vi rigger hele samfunnet, sa Bru da hun gjestet Politisk kvarter torsdag.

Hun sier likevel nei til forslagene om å frede Lofoten og Vesterålen mot oljeutvinning, ta opp igjen rammeplanen for vindkraft og sette en sluttdato for oljeutvinning.

Bru vil ikke svare på om hun vil flytte iskanten sørover, ettersom prosessen går i regjeringen. Hun har selv foreslått en nullvisjon for klimautslipp fra norsk sokkel innen 2035, men sier nå hun forholder seg til bransjens mål for 2050.

– Avsporing

Tina Bru har jobbet med olje og energi på Stortinget i flere år. Nå er hun olje- og energiminister og innstilt som andre nestleder i Høyre. Foto: Siv Sandvik

Bru mener en grønn politikk ikke utelukkende kan handle om å sette en sluttdato for norsk olje og gass, og nevner transportsektoren, energibruk og matsvinn som viktige klimamål på veien.

– Om vi hadde satt en sluttdato for norsk olje og gass nå, ville ikke det hjulpet oss noen ting på veien med å nå målene. De utslippene skal også ned, men det skjer i et samarbeid med Europa. At vi har den debatten i så stor grad, at den dominerer omtrent alle klimadebatter, mener jeg helt ærlig er en slags avsporing. Det er nesten en irrelevant debatt, sier hun.

Ifølge Bru må man jobbe med den globale etterspørselen og bruken av fossil energi.

– Det hjelper ingenting om Norge skulle avvikle sin produksjon. Den vil bare flytte til andre land, og da er vi like langt. Dette er et komplekst globalt problem som man trenger mange løsninger på. Så jeg synes ærlig talt at vi bruker for mye tid på denne debatten her i Norge, sier hun.

– Mener ikke noe annet enn Listhaug

Bru understreker at hun styrer etter den samme regjeringsplattformen som forgjengeren Sylvi Listhaug (Frp) gjorde.

– Jeg mener ikke noe annet enn hun gjorde der. Når jeg snakker om å trekke Høyre i en grønnere retning, handler det også om hva vi skal gå til valg på i fremtiden. Når vi kommer til 2050, skal vi være et lavutslippssamfunn. Det er mange andre områder i samfunnet der vi er nødt til å kutte utslipp. Her må Høyre ha gode svar. Man kan ikke stå på stedet hvil, sier hun.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk i forrige uke overlevert utredningen «Klimakur 2030» fra Miljødirektoratet.

Der er kostholdsendringer og utslippsfri trafikk er blant tiltakene ekspertene foreslår for å halvere utslippene innen 2030.