Oljelærling Linn: – Jeg er optimist

I et basseng like ved Flesland senkes en kabin med en håndfull mennesker under vann. Litt etter dukker personene i oransje drakter opp igjen i overflaten.

De er de nye lærlingene i Statoil, som øver seg på helikopterevakuering.

– Det har vært dårlige tider før, og jeg er optimist, sier Statoil-lærling Linn Christine Vatland. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Jeg tror at hvis du bare jobber hardt nok, er det fullt mulig å få seg jobb. Du må jo bare stå på, sier Linn Christine Vatland.

Hun er en av 141 som har fått lærlingplass i Statoil. De er ni flere enn i fjor.

Lærlingen har tro på at det skal være en jobb for henne i framtida i olja.

– Det har vært dårlige tider før, og jeg er optimist, sier Vatland.

Bekymret for lav rekruttering

På tross av fallende oljepriser og krevende nedbemanningsrunder, mener Statoil at oljenæringa har en lang framtid i Norge.

– Det er viktig for oss å tenke langsiktig, og sørge for at vi har rett kompetanse til aktiviteten på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør norsk sokkel i Statoil.

Selv om Statoil ikke har planer om å øke antall stillinger, regner de med å måtte rekruttere 70 ingeniører i år og over 50 fagarbeidere hvert år, for å erstatte ansatte som går av.

Samtidig har antall søkere til oljerelaterte studier sunket med 82 prosent siden 2014.

– Vi synes søkningen ikke står i stil til de fantastiske mulighetene vi ser på norsk sokkel. De er det viktig for oss å sende et veldig klart signal til de unge om at her er det muligheter, sier Nylund.

Fortsatt mange langtidsledige

– Det begynner å bli lenge. Du begynner å bli lei, sier Morten Nitter Jøsvold, og kveler latteren i halsen.

– Før eller senere må det komme et eller annet, så man mister ikke håpet, men av og til så blir man lei, sier Morten Nitter Jøsvold som har vært arbeidsledig i lang tid. Foto: Tore Tollersrud / NRK

Etter over 22 år i oljebransjen ble rogalendingen en av de rundt 50.000 som mistet jobben da oljeprisen ble mer enn halvert.

Ved utgangen av juli stod over 10.000 helt uten arbeid i Rogaland, viser tall fra Nav. Selv om arbeidsledigheten har gått ned også her, har oljefylket den høyeste arbeidsledigheten. Største bekymring er de mange langtidsledige.

Jøsvold ble en del av denne statistikken:

– Det er ikke noen piknik å være arbeidsledig over tid. Det kan være slitsomt og relativt kjipt. Heldigvis har jeg familie og barn, så du kommer deg opp, og slipper at dagene smuldrer vekk.

Nå er Jøsvold i ferd med å omskolere seg til å bli lærer.

– Jeg har ikke gitt opp håpet om en jobb i oljesektoren. Før eller senere må det komme et eller annet. Man mister ikke håpet, men av og til blir man lei.