Ifølge Slyngstad snakket han og Tangen om investeringsstrategier da de to møttes på seminaret i USA i november 2019.

– Når forsto du at Tangen navigerte seg inn mot den jobben?

– Jeg hadde ikke noen forestilling om at det ville være aktuelt for ham på det seminaret i det hele tatt. Vi snakket ikke om den konkrete lederjobben så mye som vi snakket om hva fondet er.

– Forsto du det da Tangen sendte en e-post og ba om 30 minutter med deg?

– Jeg fikk mange e-poster gjennom vinteren om dette, men alle de som spurte fikk det samme svaret om at da må de kontakte headhunter og snakke med dem. Hvis de ikke fikk et tilstrekkelig svar, kunne de komme tilbake til meg.

Slyngstad sier at han ikke svarte på e-posten, eller svarte Tangen på annet vis.

Oljefondssjefen avviser at han har nevnt Tangen når han og sentralbanksjef Øystein Olsen diskuterte «løst og fast om kandidater». Han sier han heller ikke har nevnt Tangen som kandidat i andre sammenhenger, da han ikke så på ham som en sannsynlig kandidat.

– Jeg ble overrasket da jeg hørte om at Tangen skulle overta, sier Slyngstad.

– Dårlig dømmekraft

Ifølge Yngve Slyngstad var den store feilen han gjorde å sitte på med et privatfly tilbake fra det omstridte seminaret i USA.

– Det var uheldig. Det beklager jeg. Det var dårlig dømmekraft, sier oljefondssjefen.

– Når man gjør noe som er uheldig og det går ut over andre, er det greit å si unnskyld. I denne omgang har det gått utover de 550 ansatte i Oljefondet. Det å sitte på privatfly på tur hjem fra USA er ikke det inntrykket vi ønsker å gi av nøkternhet, utdyper Slyngstad.

Han sier han aldri har tatt privatfly tidligere de 22 åra han har arbeidet for oljefondet.

– Oppfattet du dette som en tjenestereise?

– Ja, selvsagt. Jeg reiser rundt i verden som oljefondssjef.

– Vi har faktisk 130 typer seminarer i året som vi stiller opp på for å representere fondet, og jeg tar selv en tredjedel av disse. Dette var et annerledes seminar. Det var noe helt nytt, og det var et ønske fra arrangør å representere oljefondet.

– Viktig sak

Slyngstad sier at det er naturlig at arrangører dekker kostnader som mat og underholdning når de inviterer foredragsholdere, men hva som skal dekkes av den omtalte reisen er det opp til andre i Norges Bank å avgjøre.

– Jeg synes dette er en viktig sak. Den reiser en del prinsipielle spørsmål. Hvem skal spandere er kanskje viktigere enn hvor store kostnadene er. Det er en vurdering man må gjøre skjønnsmessig, sier Slyngstad.

– Så er det et spørsmål om rekrutteringsprosesser i offentlig sektor og spørsmål om hvilke kriterier som er viktig, og hvordan man skal tenke rundt dette. Hvilken investeringsstrategi skal man ha. Det er et ekstremt kompliserte spørsmål, som er opp til Hovedstyret og ikke meg å avgjøre, utdyper oljefondssjefen.

Satt på med chartret privatfly

Det var i november i fjor at oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på det omtalte luksusseminaret i USA, arrangert av Nicolai Tangen, «Back to University» ved Wharton Business School.

Oljefondssjef Yngve Slyngstad på vei inn til NRK Debatten. Foto: Camilla Wernersen / NRK

Slyngstad takket ja til å reise hjem med et privatfly, innleid av mannen som overtar jobben hans som oljefondssjef i september. I tillegg spanderte Nicolai Tangen mat, opphold og underholdning under seminaret.

USA-seminaret fant sted rundt to uker etter at Slyngstad offentliggjorde at han skulle gå av som oljefondssjef. 26. mars i år ble Nicolai Tangen utnevnt som ny sjef for oljefondet.

Både Slyngstad, Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen har blankt avvist at seminaret hadde noen innvirkning på ansettelsesprosessen, som førte til at Tangen senere ble utnevnt som Slyngstads etterfølger.

Det var styret i Norges Bank som hadde ansvaret for ansettelsen.

Ba om tjeneste etter seminaret

20. april ble det kjent i at Nicolai Tangen sendte en e-post til Yngve Slyngstad og ba om et møte etter at den avtroppende oljefondssjefen deltok på Tangens private seminar.

I e-posten fra 6. januar ba Tangen ifølge DN om «en liten tjeneste».

«(…) Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Ndim er vanskelige å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?».

I en e-post til avisa skriver Tangen at hans e-postforespørsel aldri ble besvart og at de heller ikke møttes.

Ifølge Tangen kontaktet han en rekke personer i Norge «som kunne gi nyttige innspill» til hans forestående intervjuer.

Avviser smøretur

I et intervju med NRK Dagsrevyen søndag, sa Tangen følgende om Slyngstads deltakelse og prosessen før han selv fikk jobben som sjef for Oljefondet:

– Invitasjonene til arrangementet gikk ut i mai 2018, 18 måneder før seminaret ble avholdt, og det er riktig at Slyngstad gikk av før seminaret, men jeg må si at jeg ikke hadde noen planer i det hele tatt om at jeg skulle sitte i den stolen nå, da jeg var på det seminaret.

– Hva sier du til de som nå sier at det smaker av kameraderi og smøring?

– Det er jo helt feil, det var ingen i ansettelseskomiteen som var på den turen, og Yngve Slyngstad har heller ikke vært involvert i ansettelsen av meg, sa Tangen.

Beklaget overfor kollegaene

Etter at seminaret ble kjent i VG ønsket flere av de norske deltakerne, eller deres arbeidsgivere, å tilbakebetale utgiftene knyttet til seminaret.

Norges Bank gjorde det også klart at de vil dekke opphold, middag og flyreisen for Yngve Slyngstad. Slyngstad selv sa at det var uheldig at han hadde fløyet hjem fra seminaret i Tangens chartrede privatfly i stedet for med rutefly.

Nicolai Tangen mener derimot at seminaret var privat, og at gjestene ikke skulle betale for flyturen, men om de insisterte, skulle de bare betale tilsvarende pris av en vanlig businessklasse-billett.

I en melding på Norges Banks intranett beklaget oljefond-sjef Yngve Slyngstad i ettertid det han kaller for dårlig dømmekraft.

Overfor NRK skriver Slyngstad at det var viktig for ham å beklage overfor kollegaene.

– Å reise på et chartret privatfly var dårlig dømmekraft. Vi har strenge retningslinjer som våre ansatte nitid overholder.

Mandag kunne NRK fortelle at Norges Bank ikke har sett Tangens fullstendige klientlister, og at de ikke har etterspurt fullt innsyn om klienter, investeringer eller innbetalt skatt.

Den manglende innsikten som NRK har belyst, er blant spørsmålene representantskapet har oversendt Norge Banks hovedstyre.