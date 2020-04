Oljefondsjefen avviser at USA-turen var smøring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et par måneder før Nicolai Tangen ble ansatt som sjef i Oljefondet, inviterte han bekjente i norsk samfunnsliv til en langhelg i Philadelphia.

Daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltakerne som ble chartret på private jetfly til USA og innlosjert på hotell, før de fikk delta på seminar med noen av verdens fremste akademikere. Alt i regi av, og betalt av, Tangen selv.

– Denne luksusturen reiser en del rimelige spørsmål om åpenhet, om bindinger, om habilitet og ikke minst om alt har gått ryddig for seg når man har utnevnt ny sjef for oljefondet, sier Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, til NRK.

Norges Bank skal undersøke

Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap, som driver tilsyn med Norges Bank. Søndag sier hun til VG at de vil diskutere ansettelsen av Tangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som ansatte Tangen 26. mars i år, understreker at det ikke er en sammenheng mellom ansettelsen og langhelgen i USA.

– Det er overhodet ingen kobling mellom ansettelsen og dette arrangementet, sier Olsen til VG.

Norges Bank-sjef Øystein Olsen mener det ikke finnes en link mellom USA-turen til Tangen og ansettelsen av ham som ny oljefond-sjef. Foto: Hallvard Norum / NRK

Tajik sier Norges Bank nå må sørge for at folk har tillit til at ansettelsesprosessen har vært ryddig.

– Det er deres oppgave å forvalte den tilliten på en skikkelig måte, og de har reist spørsmål som nå må svares på, sier hun til NRK.

Hadia Tajik (ap) mener Norges Bank må svare på alle spørsmålene som nå er reist etter at Tangens USA-tur ble kjent. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– De tingene som har kommet fram nå, knyttet til en luksustur med både en høyrestatsråd og flere fremstående embetsmenn til stede, gjør nok at ganske mange spør seg selv om det er sånn at Tangen ville fått jobben som Oljefond-sjef hvis disse tingene hadde vært kjent på et tidligere tidspunkt, fortsetter Tajik.

Mener finansministeren må redegjøre

Også SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski (SV), reagerer på Tangens luksustur.

– Jeg er bekymret, både i lys av sakene om kontaktnettverket hans og påspandert tur til USA, men også formuesplasseringen hans i skatteparadis. Vi vil be om å få en full redegjørelse og gjennomgang av dette, sier Kaski til NRK.

Kari Elisabeth Kaski (SV) påpeker at en oljefondssjef må ha bred tillit i befolkningen. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Kaski påpeker at en Oljefond-sjef må ha bred tillit i befolkningen, og at det er en viktig jobb å passe på sparepengene våre.

Da Nicolai Tangen ble ansatt, ledet han hedgefondet Ako Capital, som han grunnla i 2005, og var på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

– Hva tenker du om ansettelsesprosessen?

– Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved den, og når det kom fram at tidligere sjef Yngve Slyngstad har vært med på en påspandert tur til USA, med en luksus de fleste av oss ikke engang kan forestille, så mener jeg det er grunn til å stille spørsmål.

– Derfor må finansministeren komme til Stortinget og redegjøre for hele prosessen, sier Kaski.

– Helt feil

Tangen møtte NRK i London søndag. Han sier invitasjonene til arrangementet gikk ut 18 måneder før arrangementet ble avholdt.

– Jeg hadde ingen planer i det hele tatt om at jeg skulle sitte i den stolen nå da jeg var på det seminaret, sier Tangen til NRK.

– Hva sier du til dem som mener at dette smaker av kameraderi og kanskje smøring?

– Det er jo helt feil, fordi det var ingen i ansettelseskomiteen som var med på den turen og Yngve Slyngstad har heller ikke vært involvert i ansettelsen av meg, så det er helt feil, svarer Tangen.

Han innrømmer at det ble snakket om jobben på seminaret med Yngve Slyngstad:

– Vi hadde én samtale på seminaret i Philadelpia hvor vi snakket i ganske generelle termer om viktigheten av Oljefondet i Norge, og hvor viktig det var at fondet skulle få en god ledelse, men han oppfordret meg ikke til å søke, og vi snakket ikke om meg som en potensiell kandidat. Etter det har vi ikke snakket sammen før etter at jeg ble utnevnt.

– Hva er det konkret som gjør at du ikke ser på dette som en smøresak?

– Fordi at de som tok den beslutningen ikke var med på turen, og fordi dette seminaret ble planlagt flere år i forveien, svarer Tangen.

Nicolai Tangen er 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner. I september blir han sjef for oljefondet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

I tillegg til Slyngstad deltok blant andre regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, FN-ambassadør Mona Juul, Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund, eventyrer og forlegger Erling Kagge, filosof Henrik Syse – som har vært etisk rådgiver for Oljefondet – og NUPI-direktør Ulf Sverdrup på turen, ifølge VG.

Norges FN-delegasjon har siden beklaget at Juul ble påspandert turen, og sier de nå vil betale for hennes utgifter, skriver avisen.