Oljefondets nestleder: Vi er ikke upåvirket av støyen

Oljefondet presenterte i dag resultatet for første halvår. Avkastningen ble på minus 188 milliarder kroner.

På pressekonferansen ble også bråket rundt Nicolai Tangen et tema. Tangen skal etter planen ta over som sjef om knappe to uker, 1. september.

Et flertall på Stortinget er kritisk til ansettelsen av Tangen, men har ikke klart å enes om hvem som skal rydde opp.

Planlegger for ny leder

Nestleder i Norges Bank Investment Management (NBIM) Trond Grande sier bråket rundt ansettelsen også har gjort inntrykk på de ansatte.

– Det er ingen av oss som er upåvirket av støy rundt. Men den viktigste jobben vi gjør er å gå til jobben og la støy være støy og forvalte pengene til det beste for det norske folk, sier Grande til NRK.

– Vår viktigste jobb er å sørge for at denne forvaltningen går like godt, uansett om det stormer eller om det er en stille dag.

På spørsmål om han er aktuell for å ta over midlertidig i sjefsstolen dersom Tangen-ansettelsen trekker ut, svarer Grande:

– Det er et hypotetisk spørsmål. Vi planlegger for at vi får en ny leder 1. september. Det er jeg helt sikker på, sier Grande som også var blant søkerne til oljesjefjobben.

Venter på juridisk avklaring

Finansminister Jan Tore Sanner ba i går om en juridisk vurdering for å klargjøre om han kan instruere Norges Bank i ansettelsessaken.

Finansdepartementet hadde allerede gjort sin egen analyse av spørsmålene. Konklusjonen var at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger til hovedstyret i Norges Bank.

Tirsdag ettermiddag er den juridiske vurderingen fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ventet.