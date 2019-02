Oljefondet tapte 485 milliarder kroner i 2018

– Oljefondet og handlingsregelen har lenge vært en viktig bærebjelke i den økonomiske politikken.

Slik startet sentralbanksjef Øystein Olsen årsrapporten til Oljefondet.

Markedsverdien på Statens Pensjonsfond Utland, også kalt Oljefondet, er i skrivende stund på mer enn 8 800 milliarder kroner. Ved årrskiftet var fondet verdt rundt 8 200 milliarder kroner.

Fondet eier andeler i mer enn 9 000 selskaper i mer enn 70 land over hele verden. Ifølge egne hjemmesider eier Oljefondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

– Dette har gitt god avkastning og god spredning av risiko, sier Olsen.

Nest dårligste avkastning siden 1998

Ifølge Olsen er avkastningen på fondet samlet sett på minus 6,1 prosent samlet sett i 2018 før forvaltningskostnader. Aksjeforvaltningen ble minus 9,5 prosent, og obligasjonsavkastningen på pluss 0,6 prosent.

Det samlede tapet beløper seg til nær 500 milliarder kroner.

Investeringene i unotert eiendom ga en avkastning på pluss 7 prosent.

– Fondet har sin nest laveste avkastning siden 1998. Avkastningen var 0,3 prosent lavere enn referanseindeksen i 2018, sier Olsen.

Det er andre gang siden finanskriseåret 2008 at Statens pensjonsfond utland ender året svakere enn det startet. Verdifallet i fjor er det største siden oppstarten i 1998, med unntak av nettopp 2008, da den negative avkastningen var på hele 23,3 prosent. Gjennom hele sin historie har fondet bare hatt negativ avkastning fire ganger før i fjor.

Kronesvekkelse mot flere av hovedvalutaene i 2018 bidro til å øke fondets verdi med 224 milliarder kroner. Fondet ble tilført 33,8 milliarder kroner i løpet av året. Det er første gang på tre år at det ble satt penger inn i fondet.

Fondssjefen: – Tatt igjen hele fjoråret i januar og februar

Yngve Slyngstad leder Oljefondet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi har hatt negativ avkastning ved tidligere år, men dette er det nest største i kronebeløp. Dette er også i prosent det nest svakeste året i fondets historie, sier leder for fondet, Yngve Slyngstad.

Han sier den negative avkastningen i sin helhet skyldes aksjedelen i fondet.

– Det var en urolig start på året. Deretter var verdensindeksen flat til det kom en betydelig korreksjon i fjerde kvartal. I løpet av de to første måndene har aksjemarkedene imidlertid kommet svært sterkt slik at vi har hatt en full innhenting av hele fjoråret i år, sier Slyngstad.

Oljefondet har brexit-plan

Oljefondet har investert betydelige midler i både eiendom og aksjer i Storbritannia. Det kan få følger ved en eventuell brexit.

– Vi er selvsagt der at vi, som alle andre, har tenkt gjennom ulike scenarier for hva som kan skje dersom Storbritannia forlater EU på en måte som blir vanskelig for oss, men vi ser ingen problemer per i dag, sier Slyngstad.