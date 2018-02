Oljefondet med krav til antikorrupsjon

– Vi har ingen interesse av at det forekommer korrupsjon i bedrifter vi eier, hverken etisk eller økonomisk, sier leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management på et presseseminar i formiddag.

I det såkalte forventningsdokumentet holdes styrene ansvarlig for selskapenes arbeid med antikorrupsjon. Fondet forventer at styrene sørger for tiltak mot korrupsjon er en del av selskapenes strategi, risikohåndtering og rapportering.

Fondet gjør ikke dette først og fremst for å skape en bedre verden, men fordi korrupsjon etter fondets syn går utover verdien av investeringene over tid. Eller som Oljefond-sjef Yngve Slyngstad sier selv:

– Vi har bare ett mål. Høy avkastning til moderat risiko.

6 nye selskap ute av fondet

Oljefondet har det siste året på egen hånd solgt seg ut av seks selskap fondet mener ikke holder mål. Fire av dem blir kastet fordi de etter fondets syn bidrar til avskoging. Ett kastes ut på grunn av forhold tilknyttet forvaltning av vann, mens ett blir dumpet på grunn av «sosiale og styringsrelaterte forhold».

Dumpingen av selskaper gjøres under fanen «risikobaserte nedsalg», og fondet har til sammen kastet ut 216 selskaper på denne måten siden 2012. Det betyr at de aktuelle selskapene opptrer på en måte som fondet mener kan gjøre selskapet mindre verdt over tid.

Fondet frykter med andre ord at dårlig etikk kan være dårlig butikk.

Dette er fjerde året Oljefondet publiserer en rapport om fondets arbeid med «ansvarlig forvaltning». Rapporten omtaler blant annet fondets forventninger til selskaper på områder som klima og miljø, barns rettigheter, betaling av skatt og vannforvaltning.

Tjener godt på miljøinvesteringer

Rapporten omtaler også de særskilte miljøinvesteringene til fondet. Oljefondet er nemlig pålagt å investere mellom 30 og 60 milliarder kroner i miljøteknologi. Disse investeringene regnes for å ha høyere risiko og høyere svingninger i verdi, enn det generelle aksjemarkedet.

De siste 12 månedene har avkastningen på miljøinvesteringene vært 21,7 prosent, mot 19,4 prosent for fondets totale aksjeinvesteringer. Miljøinvesteringene har dermed «slått» det generelle markedet.

Dette gjelder også de siste fem årene (15,5 prosent for miljø mot 12,9 prosent for aksjer for øvrig).

Selskapene det investeres i, jobber blant annet med lavutslippsenergi og alternative drivstoff, energieffektivisering og forvaltning av naturressurser.