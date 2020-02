Oljefondet med historisk resultat

Ved årsslutt kunne oljefondet notere seg en verdi på 10.088 milliarder kroner, som tilsvarer nesten 1,9 millioner kroner per innbygger.

– 2019 har vært et veldig bra år for fondet, konstaterer oljefondssjef Yngve Slyngstad under fremleggelsen av årsresultatet.

Økningen i verdi i 2019 var 19,9 prosent, der den aller høyeste avkastningen kom fra amerikanske selskaper generelt og teknologiselskaper spesielt.

– Det blir viktig for investeringene våre fremover, sier Slyngstad.

Kroneløft

Rekordsvak kronekurs bidro til oljefondets sterke vekst i fjor, og ga et løft alene på 127 milliarder kroner. Det kommer av at fondets investeringer er gjort i utlandet, slik at verdien i kroner øker uten at aksjene har økt like mye i verdi.

18 milliarder av verdiøkningen i 2019 kom fra overføring fra Norges oljeinntekter.

Takker for seg

Verdien av oljefondet var 8.256 milliarder kroner da 2019, og 25. oktober passerte fondet milepælen 10.000 milliarder kroner. Slyngstad leverte da inn oppsigelsen som oljefondssjef, en stilling han vil ha frem til en ny leder er utpekt. Denne uken ble det klart at stillingen har åtte søkere.

– Jeg vil gi en spesiell tak til deg for innsatsen i mange år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Slyngstad under presentasjonen.