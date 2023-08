Oljefondet fikk en avkastning på 10 prosent, og markedsverdien økte med 2870 milliarder kroner til 15.299 milliarder kroner i første halvår i 2023.

Det viser halvårsrapporten som ble lagt fram tirsdag kveld.

Til sammenligning planla staten å bruke 1748 milliarder kroner i 2023 da regjeringen la frem statsbudsjettet i fjor høst.

Lagt ut ved en feil

Etter planen skulle halvårsrapporten legges fram onsdag morgen under Arendalsuka. Noen minutter etter at den ble lagt ut tirsdag kveld, ble den fjernet.

– Den ble lagt ut ved en feil. Det vi gjør nå, er at vi legger den ut på nytt, sier kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar i Oljefondet til E24.

Hun sier videre at den medfølgende pressemeldingen vil bli lagt fram onsdag morgen.

Motgang til medgang

Etter et fjorår preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa, endte oljefondet med en negativ avkastning på 14,1 prosent i 2022. Det tilsvarer et tap på 1637 milliarder kroner – det største tapet for ett kalenderår noensinne, målt i kroner.

Ved utgangen av fjoråret var fondets markedsverdi 12.429 milliarder kroner.

I år har det derimot gått bedre. I første kvartal fikk fondet en avkastning på 5,9 prosent, tilsvarende 893 milliarder kroner.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, sa nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management i en pressemelding.

Fondet hadde en verdi på 14.294 milliarder kroner 31. mars 2023.