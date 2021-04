Oljefondet investerer milliarder i havvindpark i Nederland

Dette er fondets første investering i infrastruktur for fornybar energi, opplyser Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Havvindparken Borssele 1 & 2 ble ferdig i fjerde kvartal i fjor. Kjøpsavtalen med operatør Ørsted ble signert 7. april, og kjøpet skal være sluttført i andre eller tredje kvartal i år.

– Et godt prosjekt

– Vi er glad for å ha gjennomført vår første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi og ser fram til å samarbeide med Ørsted, som er markedsledende innen havvind. Dette er et godt prosjekt, og investeringen er i tråd med vår strategi om å bygge en portefølje av vind- og solkraftanlegg av høy kvalitet, sier Mie Holstad, som er NBIMs direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer.

Borssele 1 & 2 har en kapasitet på rundt 752 megawatt (MW) og produserer energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til rundt én million nederlandske husstander.

Til sammenligning hadde Norge totalt 53 vindparker med en kapasitet på 3.977 MW ved årsskiftet, ifølge Ilje og energidepartementet. Det nederlandske prosjektet tilsvarer dermed 19 prosent av hele Norges vindkraftkapasitet.

Ny plan

Nyheten om havvindinvesteringen ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag. Der presenterte også oljefondssjef Nicolai Tangen en ny strategiplan for fondet.

– Den reviderte strategien bygger på tidligere strategiplaner. Høy avkastning, ansvarlig forvaltning og åpenhet fortsetter å være nøkkelord i vår strategi, sier Tangen.

– Den reviderte strategien fokuserer på optimalisering av prosesser, teknologi og utvikling av våre ansatte.

Den nye planen er kortere, klarer og tettere knyttet til handling og til forholdet mellom løpende oppgaver og våre strategiske ambisjoner, opplyser NBIM i en pressemelding.