– Jeg tror på 50 år til for olje- og gassalderen i Norge, ja, sier Trond Omdal i det norske oljeselskapet Okea.

– Hvorfor det?

– Fordi verden fortsatt trenger olje og gass.

Direktøren for investorkontakt i olje- og gasselskapet peker på analysene til det internasjonale energibyrået IEA.

IEA er byrået som flest fester lit til, og som sendte sjokkbølger inn i norsk valgkamp da de fortalte at verden måtte slutte å lete etter mer olje hvis man skal forhindre oppheting over 1,5 grader.

Men en ting er hva IEA sier må til for å bekjempe global oppvarming. En annen ting er hva de tror kommer til å skje.

De tror nemlig at etterspørselen etter olje og gass vil stige helt fram til midten av 2030-tallet, for så å flate ut:

Den grønne linjen viser hva Det internasjonale energibyrået IEA mener vi kan bruke av olje og gass for å unngå global oppvarming, viser den rosa linjen hvilken etterspørsel etter olje og gass de faktisk forventer uten ytterligere klimatiltak. Foto: Grafikk / NRK

Høyre: – Lønnsomheten avgjør

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Torstein Bøe / NTB

Samtidig skriver Oljedirektoratet på hjemmesiden sin: «Mer enn halvparten igjen», og viser til at summen av funn man vet om og det de tror man vil finne på norsk sokkel er mer enn det som er pumpet opp allerede.

– Skal all denne oljen og gassen opp så lenge det er mulig å selge det med profitt?

– Vi har ikke noen selvstendig mål om at vi skal hente opp alt på norsk sokkel, svarer olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun sier det er viktig og vanlig at Oljedirektoratet lager anslag på hvor mye olje som faktisk finnes.

– Det som kommer til å avgjøre hvorvidt man henter opp mer fra norsk sokkel vil jo være at det er lønnsomme ressurser som selskapene kan påvise og som de klarer å bygge ut til en pris som vil stå seg i markedet, sier

– Hvilken effekt på klima vil denne oljen ha hvis den selges og brukes, da?

– Nei, selvfølgelig hver gang man brenner fossil energi, så følger det med klimagassutslipp med mindre man klarer å fange CO₂ en i prosessen, sier Bru.

AP: – Vi er mot sluttdato

Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har ikke tenkt å annonsere noen oljestopp, og mener det heller ikke er nødvendig for det grønne skiftet.

– Vi er mot sluttdato. Vi har som holdning at vi skal utvikle, ikke avvikle den industrien, for det er på skuldrene av den vi bygger de nye arbeidsplassene. Et kunstig brudd med sluttdato, det fjerner fagfolk, investeringer og mulighet til å utvikle de teknologiene vi trenger, sier Støre.

– Hvis det ikke er noen endringer sånn som det er i dag, så er det klart at da vil jo oljeprisen sannsynligvis holde seg høyere. Og da kan det være lønnsomt å produsere olje og gass, sier sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea Thina Saltvedt.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt og Nordea Markets presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Men det er jo ikke der vi forventer at vi vil være i fremtiden, fordi at det skal komme flere politiske innstramminger, legger hun til.

– Ny politikk på norsk sokkel, må vi vente at det kommer?

– Ny politikk på norsk sokkel vil komme hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Vi må stramme ytterligere inn, også her i Norge. Vi kan ikke forvente at alle andre skal gjøre det for oss, sier Saltvedt.