Oljebransjen frykter for fremtiden – vil ha nye skattetiltak

Rekordlave oljepriser og det globale koronautbruddet har ført til massepermitteringer i den norske oljebransjen.

Hos Kværner i Verdal har 300 innleide arbeidere blitt sent hjem som følge den synkende oljeprisen.

Forholdene vil bli enda verre om ikke tiltak innføres, mener verftsdirektør Erik Stiklestad.

– Vi ser nå at om ikke nye prosjekter settes i gang, så vil antallet øke etter påske og fortløpende utover året, sier han til NRK.

Sammen for tiltak

Lederne i LO og NHO går nå sammen for å støtte skattegrep som de mener kan få fart i oljenæringen. Nye prosjekter skal skape 40.000 årsverk, mener de.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen avviser at det er snakk om skattekutt til fossilnæringen.

– Dette handler ikke om skattekutt. Det handler om å sørge for vi får utløst investeringer som trygger sysselsetting over hele landet vårt, sier han til NRK.

TRYGGE SYSSELSETTING: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mener skatte tiltakene vil trygge norske jobber. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Administrerende direktør i NHO, Ole E. Almlid, krever sammen med LO nå tiltak som sikrer videre drift i den norske oljeservice-industrien.

– Det dreier seg om å betale litt mindre skatt nå, og heller betale skatt senere slik at vi kommer oss igjennom denne krisen. Sånn at vi om noen år igjen kan betale litt mer skatt, for da er aktiviteten oppe og selskapene har kommet igjennom dette, sier Almlid til NRK.

LITT MINDRE NÅ, MER SENERE: – Det dreier seg om å betale litt mindre skatt nå, og heller betale skatt senere slik at vi kommer oss igjennom denne krisen akkurat nå, sier Almlid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ifølge Finansdepartementets beregninger av forslaget fra LO og NHO vil staten kunne gå glipp av 80 milliarder kroner i 2020, men pengene vil kunne tilfalle statskassa igjen når næringen har tatt seg opp.

Ikke enig

Hverken LO eller NHO sier at forslaget deres handler om rene skatteletter for oljenæringen.

Den oppfatningen deler ikke SVs Kari Elisabeth Kaski.

SKEPTISK: SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Nei, jeg er ikke helt enig i det. Fordi det handler nettopp å lempe en større del av risikoen over på fellesskapet og staten. Det er, særlig i den tiden vi står i nå med lav oljepris, mer usikkerhet og et grønt skifte på trappene, noe som jeg er veldig skeptisk til, sier hun til NRK.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at regjeringen ser på skatteforslaget, og at oljenæringen står i en krevende situasjon som regjeringen tar på alvor.

– Det er på skuldrene til denne industrien vil skal bygge de nye, grønne løsningene. Så jeg vil ikke avvise forslaget som kommer fra de nå. Vi må gå grundig inn i det, sier hun til NRK.