Olav Thon (94) om Kamprad: – Vi hadde en del ting felles

Forretningsmannen Olav Thon var venn med Ikea-gründeren Ingvar Kamprad (91) som døde i helgen. Han minnes Kamprad som en svært strukturert person, med helt spesielle evner til å drive en bedrift.

– Han var en utrolig, strukturert person, det er jo nesten utrolig hvordan han klarte å bygge opp Ikea slik som det etter hvert fremsto, sier Olav Thon.

Thon forteller at Kamprad fikk ideen til Ikea etter at han fikk trøbbel med svenske møbelforhandlere som ikke klarte å levere møbler til ham.

– Han ønsket et enkelt liv, jeg tror oppriktig talt at ikke penger betydde så mye for ham. Det vil sikkert mange være uenige i. Han hadde ingen personlige behov, men derimot spillet om suksess hadde han i rikelig monn.

Arbeidsmoral

Ingvar Kamprad arbeidet fra han var en liten guttunge. Han laget en liten postordrekatalog som han syklet rundt med og delte ut i postkasser til sine naboer.

Ingvar Kamprad startet tidlig som selger da han som guttunge laget sin egen katalog med gjenstander han solgte i nabolaget han bodde i. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Han arbeidet kontinuerlig gjennom hele sitt liv. Etter mitt skjønn var han veldig populær blant sine ansatte, selv om han forlangte at de måtte stå tidlig opp om morgenen og jobbe hele dagen.

Hva tror du dagens bedriftsledere kan lære av Kamprad?

– Tenke enkelt, hvis en får lov til det. Jeg tror utrolig mye kan skapes dersom gründere som Kamprad for mulighet til å utvikle sine ideer, sier Thon.

Spesielt minne

Thon trekker frem et spesielt minne da de var på Hotel Bristol til felles enkel frokost klokken syv en morgen. Thon hadde sørget for at det ikke var noen journalister til stede, da Kamprad var meget mediesky.

OLAV THON: – Vi hadde nok en del ting felles, som livssyn og dette med å forsøke å skape suksess med det man driver med. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg satt der med min røde lue og hadde flere i lommen, det syntes han var morsomt, så han fikk en, så da satt vi der med hver vår røde lue. Da måtte vi fått tak i en fotograf fra Se og Hør, minnes Olav Thon.

