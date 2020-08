Økt testkapasitet går ut over andre helsetjenester: – Vi tåler ikke at noen blir syke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er et stort press på organisasjonen. Vi tåler ikke at noen blir syke, skriver legevaktsjef i Bergen kommune, Dagrun Waag Linchausen til NRK via e-post.

En kartlegging NRK har gjort viser testkapasiteten til de ti største kommunene i Norge. Blant dem er det nå Bergen som kan teste størst prosentandel av befolkningen i uken.

Men det har gått på bekostning av andre helsetjenester. Linchausen forteller at pasienter med andre henvendelser må vente lengre både på telefon og konsultasjon etter oppbemanningen.

KONSEKVENSER: Legevaktsjef i Bergen kommune, Dagrun Waag Linchausen, skriver at økt testkapasitet går ut over andre helsetjenester. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Vi er en liten organisasjon og vi jobber lange dager. Vi bruker våre fast ansatte også på testing, og det går ut over vanlig drift. Det blir veldig mye overtid, skriver Linchausen.

Oslo kommune har doblet testkapasiteten den siste uken. Også i der har økningen gått utover andre helsetjenester.

– Så langt det lar seg gjøre jobber vi for å minimere de negative konsekvensene av dette, men ved å flytte på ressurser kan kapasiteten andre steder i helsetjenesten bli noe lavere, skriver direktør i Helseetaten i Oslo kommune, Hilde Hamre, til NRK.

Nesten doblet testkapasitet

I dag er målet til Helsedirektoratet at alle kommuner i landet skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i kommunen, men med en plan om å øke til 5 prosent på kort varsel, dersom det oppstår et alvorlig smitteutbrudd.

I forrige uke viste en oversikt fra NRK at flere av de største kommunene ikke klarte å nå minimumskravet på 1,5 prosent.

På regjeringens pressekonferanse torsdag kunne helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), fortelle at testkapasiteten nasjonalt hadde økt med 54 prosent den siste uken.

En ny oversikt fra NRK viser at ni av de ti største kommunene klarer å oppfylle minimumskravet for testkapasitet.

Testkapasitet i Norges ti største kommuner nå Kommune Tester i uken Prosent av befolkning Kristiansand 934 0,9 Fredrikstad 587 1,5 Oslo 10400 1,5 Trondheim 3700 1,85 Asker 1800 1,9 Stavanger 3000 2,1 Lillestrøm 2000 2,3 Drammen 1400 2,7 Bærum 3500 2,74 Bergen 9000 3,17

Flere av kommunene skriver til NRK at de har en klar plan for å kunne bemanne opp til å teste 5 prosent av befolkningen i uken dersom det blir nødvendig.

Men Linchausen understreker at det vil være en stor utfordring.

– 5 prosent er nær 15.000 i uken. Det tilsvarer er nesten fullsatt Brann Stadion. Sitter alle i hver sin bil representerer det 100 kilometer bilkø, eller 20 km bilkø hver dag. I tillegg krever det 150 årsverk på jobb, pluss ledelse og administrasjon, skriver legevaktsjefen.

Bruker studenter

Kommunene NRK har vært i kontakt med understreker at bemanning har vært et av de største problemene ved økt testkapasitet. Flere av kommunene har brukt sykepleierstudenter som testpersonale.

I Bergen har over 50 prosent av testpersonalet vært studenter. I Trondheim har de ansatt studenter til kvelds- og helgejobbing. Per nå har de fire studenter som jobber med testing.

I Oslo har de også rekruttert studenter og frivillige med helsebakgrunn.

– Når vi nå øker kapasiteten ytterligere vil vi fortsette å bemanne både med egne ressurser, med studenter og frivillige, skriver Hamre.

STUDENTER TESTER: Den siste tiden har flere kommuner brukt studenter som testpersonale. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB Scanpix

Stavanger kommune skriver at studentene har vært grunnbemanningen på testing gjennom sommeren, men at det på grunn av studiene vil være en mindre andel fremover. Også i Bærum har de brukt studenter som sommervikarer.

Drammen kommune skriver at de har bemannet opp med studenter, og at testingen ikke har gått på bekostning av andre helsetjenester.

– Vi har til nå ansatt 15 sykepleierstudenter, og vi har flere som skal til intervju. Det er stor interesse for jobben, noe vi er svært glad for, skriver kommunalsjef for helsetjenester i Drammen, Anne Hilde Crowo.