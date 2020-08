Økt smitte: Myndighetene minner ungdommen om smittevernreglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier nå at de er bekymret for smitteøkningen den siste tiden, særlig blant unge.

På fredag varslet regjeringen en foreløpig stans i gjenåpningen av samfunnet.

– Vi må helt tilbake til månedsskiftet mars til april for å se liknende smittetall til det vi har nå. Men det som skiller seg ut er at i mars sto aldersgruppen 20 til 29 for 13 prosent av tilfellene, mens den nå står for 36 prosent, sier Vold til NRK.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier hun ikke er skuffet over de unge etter den siste smitteøkningen. – Det er lett å forstå at man blir litt trøtt av tiltakene når det er pent vær, folk begynner å komme tilbake fra ferie, sier hun. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Alkohol er en faktor

– Det å huske å holde enmeters avstand til andre kan være vanskelig, særlig i sosiale sammenhenger, der det kanskje konsumeres litt alkohol, påpeker Vold.

– Så vi vil minne om at det er viktig å holde avstand, ha god håndhygiene, og hold deg hjemme hvis du merker selv lette symptomer på luftveisinfeksjon, sier hun.

Helsemyndighetene merker også nå at de får flere henvendelser fra folk som vil ha råd om hvordan å forholdet seg til smittevernreglene.

Koronatelefonen i Oslo opplever lørdag så stor pågang at den nasjonale koronatelefonen, som ellers ikke er åpen i helgene, blir åpnet lørdag.

Statsminister Erna Solberg var i dag på besøk i Bø kommune i Vesterålen, der hun kommenterte på smittesituasjonen blant unge. Foto: NRK

Solberg: – Husk at det fortsatt er smitte

Også statsministeren har en beskjed til ungdommen.

– Jeg er bekymret for smitte blant unge voksne. De over 20 har hatt en oppsving i antall tilfeller. Og når vi ser disse meldingene om smitte på fester, så håper jeg at flere passer på disse reglene våre, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi har jo alle litt varsko på fadderukene rundt omkring, så mitt budskap til ungdommen er at de må tenke over at det fortsatt finnes smitte, sier hun.

Selv med egne oppmerkinger er det mange som har tatt turen til Sørenga i Oslo i dag. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Høyt trykk på badeplassene

På badeplassen på Sørenga i Oslo har det ofte vært folksomt, med godt vær i hovedstaden den siste tiden.

Nå har kommunen satt opp merkinger på bakken for å gjøre det enklere å holde avstand.

– Jeg tenker det er bra at de setter opp oppmerkinger og at vi som enkeltpersoner følger reglene og opptrer ansvarlig, sier Amanda Bakkland Grøneng til NRK mens hun soler seg på Sørenga sammen med to venninner.

Emma Kjennerud (fra venstre), Amanda Bakkland Grøneng og Helene Kjellås nyter solen i en koronasone på Sørenga. Alle tre skal starte på høyere utdanning i høst og gjør seg klar for en koronapåvirket fadderuke. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Flere av de unge NRK har møtt erkjenner at det ikke alltid er like lett å følge reglene.

– Jeg prøver å passe på meg selv, men vet jeg kunne vært bedre. Når man er på fest er det fort gjort å glemme når man først begynner å drikke, forteller Fredrik Gærnæ.

– Vi var flinke i starten, men da ting begynte å løsne opp så virket det som alt var greit, sier Helene Kjellås.