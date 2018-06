Økt hatkriminalitet ti år etter likestilt ekteskapslov

– De som sier at det ikke er nødvendig å ha parade på pride må lese seg opp på dagens situasjon. Vi må ha pride helt til alle føler det er helt greit å stå frem som homofil, sier Høyrepolitiker Dag Terje Solvang.

I fjor anmeldte flere hatkriminalitet etter pride-paraden. I en rapport fra Politidirektoratet behandlet politiet 549 anmeldelser av hatkriminalitet i fjor. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

– Vi ser utfordringer knyttet til fremvekst av hatkriminalitet. Det vokser frem nye grupper som går til angrep på homofile, både voldelig og i retorikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Onsdag meldte NRK Rogaland at kjæresteparet Benjamin Josdal og Christoffer Dahle Frøyland ble slått ned og sparket på av en stor gjeng. Årsaken skal ha vært at de holdt hender.

Ti år siden ny ekteskapslov

Bent Høie og Dag Terje Solvang feirer 18 års bryllupsdag i juni. Mye har forandret seg siden den gang sier Solvang.

– En lokalavis hadde ryddet forsiden til vårt bryllup. En av gjestene våres fikk spørsmålet «gir man gaver i et homofilt bryllup». Jeg tror kanskje det har forandret seg, sier Solvang.

Bent Høie og ektemannen Dag Terje Solvang feirer 18 års bryllupsdag i år. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

I år er det ti år siden innføringen av likekjønnet ekteskap. Den ga homofile par like rettigheter som heterofile. Høie sier at lovendringen var et viktig steg i riktig retning.

– Vi hadde en partnerskapslov som på mange måter var like god, men det var likevel en annen lov. Det var etter vår oppfatning en diskriminering som var viktig å rette opp i, sier Høie.

Partnerskapsloven ga ikke homofile muligheten til å bli vurdert som adoptivforeldre, ei heller adgang til assistert befruktning.

Fortsatt ikke i mål

Selv om det er 25 år siden partnerskapsloven ble vedtatt og 10 år siden homofile kunne gifte seg på lik linje med heterofile par, er man fortsatt ikke likestilt, mener leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) Ingvild Endestad.

Ingvild Endestad, leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) under åpningen av Pride Park i Spikersuppa. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har veldig mange rettigheter på papiret, men det er en vei å gå til likestilling i folks hoder. I år setter vi fokus på skeive familier for at de skal bli behandlet som likeverdige, sier Endestad.

Hun mener samfunnet må ta ansvar for å forhindre hatkriminalitet og sørge for likestilling mellom alle typer familier.

– Under pride-månedene kommer folk frem i alle farger, men grumset kommer også fram. Det finnes fortsatt folk som mener, blant annet, at homofili bør kriminaliseres. Nettopp fordi disse holdningene finnes er det viktig at vi er synlige, og løfter fram de problemene vi står overfor, sier Endestad.