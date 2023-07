Økt etterspørsel etter «dumme telefoner»: Sarah (16) og Samuel (26) har droppet smarttelefonen

Da Sarah Christin Rødseth (16) knuste smarttelefonen, fant hun morens gamle mobiltelefon hjemme og tok den i bruk. Nå har hun ikke brukt smarttelefon på flere måneder.

– Livet er litt mindre stress. Jeg fokuserer bedre på skole og hobbyer, sier videregående-eleven.

På bussen må hun kjøpe bussbillett hos sjåføren, og dersom hun skal vippse noen ber hun foreldrene vippse på vegne av henne.

Selv om det er noen praktiske utfordringer å ikke ha smarttelefon, er det verdt det for Sarah.

– Jeg har kjent veldig på at jeg kaster bort barndommen når jeg konstant har vært på mobilen, sier hun.

– Befriende

– Det er ganske befriende å slippe stresset med å alltid være oppdatert. Selv om jeg også skjønner at folk ikke vil gå over til dumb phone.

– Men jeg angrer ikke, sier hun. 16-åringen tviler på at hun vil gå tilbake til smarttelefon.

Hvis venner av henne ser på videoer på Tiktok er de flinke til å vise henne, og inkludere, så hun ikke skal føle seg utenfor.

Sarah Christin Rødseth merker at konsentrasjonen har blitt bedre siden hun sluttet å bruke smarttelefon. Foto: Sarah Christin Rødseth

Merker økt etterspørsel

Ifølge avisen Wall Street Journal selger Nokia titusener fliptelefoner hver måned i USA.

Det sier Lars Silberbauer, markedssjef i HMD Global til avisen. HMD Global er det finske selskapet som lager dagens Nokia-telefoner.

Ifølge Silberbauer øker salget på tvers av demografi, og han sier «det ikke er en liten trend».

– Dette er jo en litt morsom trend som vi også ser, skriver kommunikasjonssjef Daniel Hauan i Komplett.no til NRK.

– Tilbake i 2021 da Nokia kom sterkt med sin nye versjon av klassikeren 3310 4g, og flip telefonen Nokia 2660 4g så merket vi stor etterspørsel etter slike modeller.

I 2022 og 2023 var ikke etterspørselen etter slike modeller like stor, ifølge Hauan.

Men noe har skjedd. De har sett en økende etterspørsel etter «dumb phones» de siste månedene.

– Dette kan tyde på at det er en økende trend blant folk å være mere «offline», mener Hauan.

Hos Komplett.no har det vært økt etterspørsel etter nyere versjoner av klassiske mobiler uten smartfunksjoner den siste tiden, ifølge kommunikasjonssjef Daniel Hauan. Foto: Morten Rakke

Hauan sier de ikke har tall som viser alder på de som kjøper slike telefoner.

– Men en røff antagelse fra vår side er at det er ungdom som kjøper disse modellene basert på ting vi opplever i markedet.

Elkjøp ser på sin side ingen økning i salg av denne typen telefoner her til lands.

– Uten at vi kan dele konkrete salgstall, kan vi dele at det ikke er en nedgang heller, fordelingen her er stabil og markedet relativt uendret, sier Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge.

I 2021 kom Nokia med ny versjon av klassikeren 3310. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Føler seg mer tilstede

For Samuel Rud Dale (26) ble det en gradvis overgang fra smarttelefon til Nokia-telefonen han har nå.

I starten vekslet han mellom sin nye dumb phone og iPhonen, som stadig ble mer og mer ødelagt. Til slutt hadde han ikke en fungerende iPhone.

Samuel sier livet har endret seg på flere måter siden.

– Jeg føler jeg har et par timer ekstra i døgnet og bruker mindre tid på sosiale medier og er mer tilstede, sier han.

Samuel gikk til innkjøp av en sort fliptelefon fra Nokia som har enkelte funksjoner han ønsket å ha. Foto: Josefine Rud Dale

– Litt stilig

Han presiserer at mobilen han har ikke er av den «dummeste typen».

– Jeg har internett som fungerer – det tar bare vanvittig lang tid. Jeg kan også bruke Facebook og YouTube på den.

Men da han skaffet seg mobilen, var det nettopp alle begrensningene som fristet.

– Det er en fliptelefon som man åpner og lukker. Den er litt stilig, og så er den appellerende på grunn av begrensningene den har, sier Samuel.

Må gjøre som pensjonistene

Én funksjon var likevel viktig da han skulle kjøpe en mobil uten smartfunksjoner. Nemlig å kunne høre på musikk på telefonen.

– Jeg kan legge inn musikk som på en iPhone, men den har ikke plass til så mye musikk av gangen. Så det går mye i de samme albumene, sier Samuel.

Når han tar tog og buss gjør han det han kaller et «pensjonist-move»:

– Jeg har kjøpt et fysisk busskort som jeg kan fylle på, og noen ganger må jeg printe billettene, sier han.

Tok flere måneder å bli vant til

Overgangen til et liv uten varsler og apper var ikke smertefritt for manusforfatteren.

– Det tok to til tre måneder før jeg klarte å gi ordentlig slipp på Snapchat. Jeg kjente også veldig på det når jeg hang med venner og det ble litt dødtid og alle tok opp telefonene sine for å sjekke sosiale medier, sier Samuel.

Etter rundt tre måneder merket han ikke savnet etter smarttelefonen på samme måte lenger.

Det eneste som fortsatt plager ham litt er hvor lang tid det tar å svare på SMS-er.

– Det er mye mer tungvint å tekste på en dum telefon. Så jeg bruker nok litt lenger tid på å svare på meldinger nå.

Mener vi kidnappes digitalt

Psykolog John Petter Fagerhaug mener det er en god ting at en del unge velger å bruke mindre tid på smarttelefon.

– Det gir håp og er et godt tegn på at de unge er smarte og kan tenke selv, sier han.

Han legger samtidig til at smarttelefonen i utgangspunktet er en fantastisk verktøykasse med mange muligheter, men mener det beste vi kan gjøre er å lære å bruke den på en bedre måte.

– Normal bruk er når vi bruker den til resultater vi ønsker å oppnå. Når mobilen blir et middel og ikke et mål i seg selv, sier psykologen.

Psykolog John Petter Fagerhaug mener vi bør lære å bruke smarttelefonen på en bedre måte. Foto: Privat

Han mener måten smarttelefonen er utviklet på har bidratt til at mange blir avhengige av den.

– I utgangspunktet brukte utviklerne mye tid på å gjøre alt brukervennlig. Med innføring av likes og andre evalueringsmetoder og farger begynte appene og stimulere hjernens fysiske og mentale belønningssystemer.

Slik gikk utviklingen fra brukervennlighet til et stimulerende avhengighetsskapende dop som vi bare måtte ha mer av, mener psykologen.

– Det er første gang i historien hvor mennesket har blitt pålagt å bruke verktøy og hjelpemidler som også fungerer som avhengighetsskapende dop.

– Vi blir på en måte kidnappet digitalt, sier Fagerhaug.