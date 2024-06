– Jeg trodde en stund at i hvert fall påhengsmotoren og bindersen var norske oppfinnelser, men det er det jo ikke, sier Mogstad.

Bare 43 år gammel regnes Magne Mogstad som én av Norges mest internasjonalt anerkjente økonomer. Han er professor ved University of Chicago, der det økonomiske instituttet har fostret flere nobelprisvinnere.

Nå heller han kaldt vann i blodet på norske politikere og næringsliv som tror at Norge kan være en internasjonal spydspiss i ny og viktig teknologi som bidrar til det grønne skiftet.

– Norge er for lite til å klare å utvikle ny teknologi som er viktig for det grønne skiftet, sier han til NRK, og fortsetter:

– Vi har for lite kompetanse og for små fagmiljø til at det skal skje store teknologiske innovasjoner her. De vil skje i land som USA og Kina, sier Mogstad.

Næringsministeren: – I verdenstoppen

De siste årene har norske politikere vært villige til å sponse det grønne skiftet med skattebetalernes penger. Titalls milliarder skal blant annet hjelpe næringslivet med å bygge havvind, få i gang batterifabrikker og hjelpe industri til avkarbonisering via ulike hjelpeordninger.

Senest 17. juni lovte Støre-regjeringen og SV 35 milliarder kroner til flytende havvind.

Næringslivet ber om disse milliardene fordi investeringene ikke er lønnsomme nok til at det private næringslivet vil bære hele risikoen.

Norge forpliktet seg til å kutte utslipp for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Målet til politikerne er å skape grønne industrieventy, men det har Mogstad ingen tro på.

– Ingen teknologi av stor betydning kommer til å bli utviklet i Norge, sier han.

– Norge er et rikt land som forurenser mye, har vi ikke plikt til å bruke penger på miljøinnovasjoner ?

– Jo vi kan være med på å finansiere dem gjennom å støtte global forskning og utvikling, svarer Mogstad.

Næringsminister Cecilie Myrseth er helt uenig i kritikken.

UENIG: Norske selskaper er helt i verdenstoppen i teknologiutvikling, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Foto: Erik Waagbø / NRK

– Vi har fantastiske miljø i Norge som også er gode på teknologi, og vi har vi har et næringsliv som er fremoverlent når det gjelder det digitale og det grønne skiftet. Blant annet har vi Kongsberg som utvikler alt fra maritim sektor til space som er helt i verdenstoppen, ifølge Myrseth.

ÅPNING: Freyr batterifabrikk åpnet pilotfabrikken i Mo i Rana i mars i fjor. Prosjektet har fått 163 millioner kroner i statsstøtte, men det er helt uvisst om det noen gang blir noen batteriproduksjon der. Foto: Marius Guttormsen

– Helt sprøtt

Men Mogstad mener politikerne kan glemme å plukke vinnernæringer.

Han er særlig kritisk til at staten subsidierer enkeltnæringer som batterifabrikker.

Batterifabrikker ble utpekt til ett av hovedsatsingsområdene i regjeringens Grønne Industriløft. For ett år siden lovet daværende næringsminister Jan Christian Vestre at de beste batteri-prosjektene får bevilget 1 milliard kroner de nærmeste fem årene.

– Spiller vi kortene riktig kan Norge bli en stor aktør internasjonalt innen batteriproduksjon, sa Vestre i 2022.

– Det er ikke staten som skal plukke vinnernæringer. Ideen om at næringsministeren skal bestemme at batterier er noe vi skal satse på og gi ekstra støtte til det, er helt sprøtt, sier Magne Mogstad.

DYRT: Havvind på norsk sokkel blir dyrt og gir lav avkastning, ifølge Mogstad. Foto: Equinor

Mogstad er også skeptisk til den massive satsingen på havvind som kommer til å bli fryktelig dyrt. Regjeringen har forpliktet seg til å subsidiere den første havvind-utbyggingen Sørlige Nordsjø II med 23 milliarder kroner.

– Hvis man binder seg til å gjøre kuttene hjemme, så er havvind-utbygging med lav avkastning én av de tingene vi kommer til å gjøre. Men kjøp av kvoter utenlands gir mye større miljøeffekt per krone brukt, ifølge Mogstad.

Næringsminister Cecilie Myrseth sier regjeringen står for en aktiv stat i næringspolitikken. Myndighetene vil fortsette å gi støtte til enkeltnæringer, og batterier er viktig for det grønne skiftet.

Mener næringslivet karrer til seg subsidier

Mogstad langer også ut mot «tilkarringsmentaliteten» i norsk næringsliv. Det som på engelsk kalles «rent-seeking».

– I det grønne skiftet kommer vi til å se mer og mer at bedriftene innretter seg mot statlig støtte på bekostning av verdiskapning, sier Mogstad.

SUGERØR I STATSKASSA? NHO-direktør Anniken Hauglie mener NHO ikke driver med tilkarring av statlige subsidier. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Han mener den desidert største næringsorganisasjonen NHO driver med tilkarring.

– Det startet under korona-perioden der de aktivt søkte støtte fra staten for sine medlemmer. Nå skal de også ha støtte til havvind og det grønne skiftet. Det blir dyrt for skattebetalerne, sier Mogstad.

NHO avviser at de søker etter sugerør i statskassa og sier de jobber for gode rammebetingelser for næringslivet, blant annet på skatt.

– Men vi står overfor store omstillinger både på klima og i sikkerhetspolitikken. Her er det investeringer som private ikke kan gjøre fordi det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie.

Magne Mogstad frykter at det grønne skiftet kan bli dyrt og dermed upopulært. Han mener statens grønne investeringsselskap Nysnø bør legges ned fordi avkastningen er negativ.

– Misbruk av skattepenger, konkluderer Mogstad.