Økonomiprofessor meiner det var klokt å bytte ut Kjos no

Torsdag blei det kjent at Bjørn Kjos etter 17 år går av som konsernsjef i flyselskapet Norwegian. Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rolla som fungerande konsernsjef. Kjos skal halde fram som rådgjevar for styret i selskapet.

Det har vore spekulasjonar rundt framtida til Kjos i lengre tid. Men tidspunktet for å gå, verkar å vere klokt, meiner professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Frode Steen.

– Det vi har sett det siste halvåret er at vi har sett at Norwegian treng å gjere endringar, og dei gjer endringa. Seinast i dag leverer dei på endringar dei har planlagt å gjere. Når ein må gjere så store endringar i eit selskap der sjefen er så tett knytt til selskapet og merkevara som det Kjos har vore, kan det vere greitt at andre kjem inn og gjer jobben.

Sterk mann

Bjørn Kjos har vore med å bygge opp flyselskapet, og har vore ansiktet overfor omverda. Han har vore ansiktet til selskapet for publikum, og har også hatt ein sterk posisjon internt.

– Det at han har eigd store delar av selskapet har gjort at det har vore ei tett kopling mellom dei ønska Bjørn har hatt for selskapet, og den vegen selskapet har gått, seier Steen.

Norwegian har dei siste åra gått med underskot, blant anna på grunn av ei satsing på langdistanseruter. No må dei justere strategiane, og då er eit leiarskifte naturleg, seier professoren.

– Dei gjer det lettare for seg sjølve, og Bjørn gjer det lettare for selskapet når han seier at han trekker seg, og lar andre bestemme vegen vidare.