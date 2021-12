Kanskje har du merket at lommeboka har blitt litt slankere den siste tiden.

Men høye strømpriser gjør at du trolig kan glede deg til høyere lønn i året som kommer.

Iallfall om vi skal tro DNB Markets.

De spår nemlig en lønnsvekst på 3,8 prosent neste år.

– Vi tror at det ligger an til en solid oppgang i lønnsveksten neste år, og hvis vi har rett i det blir det en oppgang på et halvt prosentpoeng, i forhold til den lønnsveksten vi har sett i år, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror vi får høyere lønn i 2022. Foto: Thomas Wi

De fleste økonomer mener prisene har steget så mye at lønningene vil øke mer enn 3 prosent.

Til sammenligning har prisveksten i samfunnet de siste 12 månedene vært 5,1 prosent ifølge SSB, hovedsakelig på grunn av de høye energiprisene.

For 2022 som helhet venter byrået at prisene vil øke med 2,6 prosent.

Normalt skal lønningene stige minst like mye som prisene i samfunnet, og nå er det også andre kort å spille på.

Haugland forklarer at det går bra med den norske økonomien for tiden, og sier at mange av bransjene som nå skal inn i forhandlingen om lønnsoppgjøret opplever mangel på folk.

– Forhandlingsposisjonen til lønnstakerne blir da sterke, sier hun.

Vil se på hele året samlet

Også LO-sjef Peggy Hessen Følsvik tror vi vil se en lønnsvekst neste år, men hun vil ikke si noe om hvor mye.

– Vi forhandler oss ikke ut av fabrikkporten, så vi må passe på at vi har en lønnsutvikling som gjør at vi ikke blir utkonkurrert av andre land rundt oss, sier hun og legger til:

– Hvis vi skal klare å holde den ansvarligheten må også våre medlemmer få sin del av de overskuddene som skapes ute i næringslivet.

LO-sjef, Peggy Hessen Følsvik, tror også på lønnshopp, men vil ikke si noe om hvor mye. Foto: Thor-Albert Frøsland / Thor-Albert Frøsland

Likevel vil LO-sjefen vente på avgjørende beregninger før hun sier noe om tall. Der vil også den høye strømprisen være en del av bildet.

– Når vi forbereder lønnsoppgjøret så tar vi hele året under ett. Den tar for seg strømprisen og prisutviklingen generelt, men ikke det øyeblikksbilde vi ser akkurat nå. Det er selvfølgelig med på å påvirke, men det er snittall vi forholder oss til, sier Hessen Følsvik.