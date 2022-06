Økonomer skeptiske til renteoppgang: – Dette er ikke noen jappetid

– Hvis vi nå hever rentene og får nedgang i boligbygging og så videre, når vi sliter med boligmangel. Bøndene har investert, vi trenger å investere mer så vi får ned matprisene. Nå stopper de opp å investere fordi rentene stiger, sier Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen til NRK.

Han er svært skeptisk til at Norges Bank valgte å sette opp renta med 0,5 prosentpoeng.

Torsdag ble det nemlig klart at Norges Bank hever styringsrenta til 1,25 prosent. Det har ikke skjedd lignende på 20 år.

Framover mener sentralbanken at renta skal fortsette å stige. Det varsles ny renteheving i august, og at renta skal opp på 3 prosent mot neste sommer.

– Det er hele forståelsen av vår samtid. Dette er ikke noen jappetid med ekstravagante kjøp av Porscher sånn som på 80-tallet, folk investerer ganske fornuftig. Og nå skal man prøve å legge en brems på det som det egentlig ikke er noe poeng i i det lange løp, sier Andreassen.

Han peker på at strømpriser, drivstoffpriser og varepriser som øker på grunn av mindre tilbud fra utlandet, er vanskelig å få gjort noe med ved å øke rentene.

– Jeg mener det ikke er bråhast

Også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB, sier hun ikke ville valgt denne rentehevingen selv.

Haugland trodde på forhånd banken ville nøye seg med å heve renta med 0,25 prosentpoeng.

Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Foto: Inger Johanne Stenberg

Hun er enig med banken i at det mye press i økonomien akkurat nå. Men hun mener utsiktene på litt lengre sikt er mindre lystige enn sentralbanken skal ha det til.

– Jeg mener ikke det er så bråhast i Norge som det er i andre land, ikke minst fordi rentevåpenet er usedvanlig tungtvirkende i norsk økonomi, i motsetning til for eksempel USA, sier hun til NRK.

Spesielt tviler hun på at arbeidsledigheten vil holde seg på samme lave nivå som den er på i dag. Det legger Norges Bank til grunn i den pengepolitiske rapporten.

– Jeg stusser på at Norges Bank tror de skal få til en så kraftig innstramming, uten at arbeidsledigheten nesten overhodet stiger. Det er en positiv historie som tegnes, så tviler jeg på at det kan bli en så lykkelig historie.

LO bekymret for ledigheten

Også politikerne reagerer på Norges Banks beslutning. Finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre mener regjeringen nå har ansvar for å minke oljepengebruken.

– Fra regjeringen la frem revidert budsjett til nå har prisene økt mer enn vi trodde de ville gjøre, nå fikk vi dobbel renteheving og folk er bekymret for egen økonomi. Jeg hører Støre og Vedum si at de tar dette på alvor, men politikken deres bærer ikke nok preg av det, skriver hun i en uttalelse til NRK.

LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad bekymrer seg for om ledigheten nå igjen vil øke, når renta skal opp så mye som den skal den neste tiden.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Foto: Johan B. Sættem

– Oppgang i norsk økonomi taler for renteøkningen , men det er ikke riktig å bruke renteøkninger til å drive norsk økonomi i ny resesjon på grunn av den importerte prisveksten, skriver han i en e-post til NRK, og legger til:

– Kostnadsøkninger på strøm, drivstoff, mat og på innsatsvarer i norskproduserte varer og tjenester rammer husholdninger og virksomheter, og taler isolert sett for færre renteøkninger.