Økonomar meiner folk bør sleppe å betale raskt ned på bustadlånet

Det finst mange krav dersom du skal låne pengar i dette landet. Desse krava står i utlånsforskrifta, som regjeringa har ansvaret for.

I dag må du for eksempel ha 15 prosent eigenkapital for å kjøpe ein bustad, og du kan ikkje låne meir enn fem gongar kor mykje du har i årsinntekt.

Ber regjeringa fjerne avdragskravet

I tillegg blir dei som har tatt opp eit lån som utgjer er meir enn 60 prosent av verdien på bustaden sin, tvungne til å betale avdrag på lånet kvar månad.

– Det er heilt unødvendig. Fordi det gjer at folk som eigentleg har god råd, kan ende opp med betalingsproblem. Det er folk som gjerne skulle ønske at dei kunne utsetje å betale avdrag, men som likevel blir tvungne, seier førsteamanuensis Martin Blomhoff Holm ved Universitetet i Oslo.

Fakta om utlånsforskrifta Utlånsforskrifta vart til i 2015 med ønske om å redusere den kraftige bustadprisveksten og hushalda si gjeld, då ein var inne i ei periode med låge renter og kor folk bygde opp mykje gjeld.

Forskrifta set krav til korleis bankane kan låne ut pengar.

Reglane stiller krav til kundane si betalingsevne, kundane si samla gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad) og lånet sin størrelse i forhold til bustaden sin verdi (lånegrad)

Dei som tek opp lån må tole ein renteoppgang på tre prosentpoeng, og samstundes ei rente på minst 7 prosent. Dette vart endra i 2022. Tidlegare måtte ein tole ein renteoppgang på fem prosentpoeng.

Ein kan maksimalt låne fem gongar brutto årsinntekt

Ein kan berre låne 85 prosent av kjøpesummen på ein bustad, noko som betyr at ein må ha 15 prosent eigenkapital

Dei som har tatt opp eit lån som utgjer er meir enn 60 prosent av verdien på bustaden sin, er tvungne til å betale avdrag på lånet kvar månad.

Bankane har ei fleksibilitetskvote som gjer at dei i 10 prosent av lånesøknadane kan tilby lån utover reglane forskrifta har sett. I Oslo er kvoten på 8 prosent.

Forskrifta har blitt revidert og vidareført fleire gonger. Dagens utlånsforskrift gjeld til og med 31. desember 2024. Kjelde: Regjeringa

Han ber regjeringa tenke godt over konsekvensane og kva slags hushald utlånsforskrifta i dag råkar.

Slik vart utlånsforskrifta til

Utlånsforskrifta vart til i 2015, etter oljeprisfallet i 2014 – kor rentene gjekk ned og folk starta å låne mykje pengar.

Målet var at reglar for korleis bankane kunne låne ut pengar, skulle bidra til å redusere hushalda si gjeld og redusere den kraftige bustadprisveksten.

Sjølv om bankane har ein viss fleksibilitet til å gjere unntak frå reglane – som til dømes å gi avdragsfritak til nokre – meiner Holm at avdragskravet er noko regjeringa no må ta tak i:

– Eg håper regjeringa justerer utlånsforskrifta.

UNØDIGE KOSTNADER: Førsteamanuensis Martin Blomhoff Holm meiner dagens reglar har mange unødige og usosiale konsekvensar. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Holm meiner at dagens reglar og krav også har andre usosiale konsekvensar.

For eksempel at ein er nøydde til å ha 15 prosent eigenkapital for å kjøpe bustad.

– Det gjer at dei som har god betalingsevne, ikkje kjem seg inn på bustadmarknaden. Medan unge med særleg rike foreldre har det mykje enklare med å kome inn, seier Holm.

Han meiner det hadde vore meir rettferdig om ein heldt seg til kravet om kor mykje gjeld ein kan ta opp i forhold til inntekt – som i dag ligg på fem gonger brutto årsinntekt.

Vil fjerne reglane, men åtvarar

Holm får støtte frå Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen.

Andreassen meiner ein for eksempel bør gå frå fem til seks gongar inntekt. Førre gong Finanstilsynet kom med anbefalingar til regjeringa hausten 2022, meinte dei i staden at dei burde redusere maksgrensa til 4,5 gongar inntekt.

BILAR OG BÅTAR: Jan Ludvig Andreassen peiker på 80-talet, og åtvarar mot å sleppe taket på alle kredittreglar samstundes. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Eigentleg meiner Andreassen at heile utlånsforskrifta bør bli fjerna, men meiner det er risikabelt dersom det skjer for raskt.

– Vi kan ikkje ha ein tantete stat som blandar seg for mykje inn i folk sin privatøkonomi, seier Andreassen.

– Men vi lærte på 80-talet at det er farleg å losne på alle kredittreglar samstundes. Då kan vi risikere at folk lånar og kjøper bustader, bilar og båtar i blinde, med ein skikkeleg blåmåndag etterpå.

Peiker på bygging av fleire bustader

Det er regjeringa som har henda på rattet i denne saka, då ei forskrift ikkje går via Stortinget.

Anbefalingane frå Finanstilsynet skal ut på høyring i haust, før regjeringa skal konkludere før året er omme. Førre gong Finanstilsynet kom med anbefalingar, bad dei om innstrammingar – men regjeringa gjorde det motsette.

VENTE OG SJÅ: Bustadpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeidarpartiet vil vente og sjå på anbefalingane til Finanstilsynet og det som kjem fram i høyringa før ho konkluderer i saka. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Bustadpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeidarpartiet vil ikkje seie konkret kva ho tenker bør skje, før ho har sett anbefalingane og lest høyringssvara. Men:

– Dersom vi berre lét folk få låne meir, utan å bygge nye bustader, så vil berre bustadprisane auke, ved at folk får meir pengar å by for, seier Staalesen, som meiner det også er svært viktig at det også blir bygd fleire bustader.