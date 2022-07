Økonom: Økte renter er positivt for de med lav inntekt – på sikt

Høye priser på strøm, olje og gass, og historisk stor prisvekst har preget året så langt. Det kan virke som at «alt» blir dyrere.

Norges Bank har sett seg nødt til å heve styringsrenten, noe som vil medføre høyere renter for mange som sitter med gjeld.

Men leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, mener at det finnes et lyspunkt i det som ellers kan virke som et dystert bilde. Boligprisene kan komme til å synke, og med det vil ulikhetene jevnes ut ifølge Chen.

– Premisset er jo selvfølgelig at jeg mener økt ulikhet har først og fremst gått via den største formuesfordelingen via boligmarkedet, og via boligprisene.

Chens tanke er at lavere boligpriser vil gi flere mulighet til å forbedre sin egen bosituasjon.

– Hvis økte renter demper boligprisene, som jeg tror det gjør, så vil flere ha mulighet til å kjøpe seg større og bedre bolig. Og bolig er kanskje den største og viktigste investeringen eller konsumet man har utover mat og energi.

Rentepolitikken er ikke riktig middel

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er enig med Chen i at boligmarkedet er en viktig kilde til ulikhet.

Men han mener at rentepolitikken ikke er riktig måte å takle de høye prisene.

– Det er et stort sosialt problem mellom generasjoner at inngangsbilletten til boligmarkedet har blitt så høy. Men det løses ikke av renten. Renten svinger opp og ned og har ingen langsikting effekter på boligmarkedet.

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Foto: Johan B. Sættem /NRK

Bjørnstad anerkjenner at de planlagte rentehevingene kan påvirke boligprisen, men at høyere renter vil være problematisk for dem med mye gjeld.

Vil ramme usosialt

Han venter at de varslede renteøkningene kommer til å til å dempe prisveksten på boliger og kanskje til og med føre til prisfall.

– Og det vil jo ramme svært usosialt isolert sett fordi veldig mange, særlig familier med lave inntekter og uten formuer, har måtte ta opp høy gjeld for å komme inn på boligmarkedet, sier Bjørnstad.

Han minner om at rentene igjen stiger etter å ha falt mye gjennom pandemien.

– Det å peke på at denne renteoppgangen alene skal løse problemene i boligmarkedet det er jeg uenig i.

Stigende boligpriser har ført til at verdien av fast eiendom har økt mye de siste 30 årene. Bildet er fra Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

LOs sjeføkonom betegner boligmarkedet som «ulikhetsskapende», der det blir store forskjeller avhengig av om man eier eller ikke.

– De som er innafor boligmarkedet får jo god prisvekst på sine boliger, men inngangsbilletten for de som står utenfor er jo skyhøy. Så boligpolitikken må gjennomgås. For dette er jo ikke bærekraftig. Boligprisveksten har vært høyere enn lønnsveksten i årtier og da må dette løses med gjeldsoppbygging isteden.

Vil ha mer boligbygging

– Jeg sier at det skal bygges mer også, men hvis økte renter fører til lavere boligpriser så er det velkommen. Fordi det faktisk vil redusere den sosiale ulikheten, sier han.

Chen mener verden står i en helt annen situasjon nå enn det vi har opplevd de siste tiårene.

– I 40 år så har ting blitt bedre og bedre hele veien. Det ble lavere renter, billigere klær og sko, billigere TV-er, billigere teknologi. Alt har blitt billigere i 40 år. Frykten er nå at vi står ved et veiskille: at ting blir verre.