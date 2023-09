Økonom stusser over Erna Solbergs forklaring – Etterlyser «sentral informasjon»

– Jeg tolket Erna som at hun stilte krav til at listen skulle være grundig og korrekt. Det som forundrer meg da er at listen ble levert uten at kjøps- og salgsbeløpene var med. Det er jo sentral informasjon og medfører at det er vanskeligere å analysere handlene, sier Næss til NRK.

Erna Solberg møter torsdag formiddag pressen for første gang siden pressekonferansen fredag da hun orienterte om at hun i enkelte tilfeller hadde vært inhabil som følge av ektemannens aksjehandel da hun var statsminister.

Solberg sier til NRK at det var viktig for henne at listen over aksjer var komplett og korrekt.

– Vi kunne ikke gi ut noe halvveis. Da ville det blitt stilt spørsmål rundt det, sier Høyre-lederen.

Det er snart gått en uke siden Erna Solberg la frem Sindre Finnes sine 3600 aksjetransaksjoner. Finnes tjente 1,8 millionar kroner på aksjer tiden da Solberg var statsminister.

Solberg: – Samtlige journalister ville spurt «Hva er det du skjuler?»

Solberg sier hun ikke takket ja til Finnes sitt tilbud om å lage en delvis liste fredagen før valget fordi hun fryktet spørsmål fra journalister.

– Det ville vært en håpløs situasjon for meg å bare gi delvis informasjon. Samtlige journalister ville spurt «hva er det du skjuler?» Derfor var jeg tydelig overfor Sindre: Alt må frem.

Solberg sier hun regnet med at Finnes jobbet hardt og intenst med å få ut denne listen, og at den skulle være fullstendig.

– Da Sindre sa at han trengte tid, valgte jeg å tro på dette, sier Solberg.