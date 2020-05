Økokrim mener eldrehjem-driver lurte millioner fra 95-åring

Onsdag må de møte i nye fengslingsmøter. De har fra før sittet varetektsfengslet i to uker. Økokrim ønsker at de tre forblir varetektsfengslet én uke til på grunn av faren for at de ødelegger bevis.

To av de siktede, en kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene, er siktet for grovt underslag ved misbruk av tillit mot en person i særlig sårbar situasjon. En er siktet for hvitvasking.

95-åringen skal til sammen ha overført minst 5 millioner kroner, etter det NRK erfarer.

Økokrim er imidlertid ordknappe på spørsmål om hva de mener har foregått.

– Jeg har ikke ytterligere kommentarer til det enn det vi allerede har uttalt oss om. Saken startet med at en bank varslet Økokrim om mistenkelige utbetalinger fra fornærmedes bankkonto og Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim anmeldte saken. Vi aksjonerte på bakgrunn av det, og to personer er siktet for grovt underslag og en for hvitvasking, sier politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim.

Mener de utnyttet sårbar person

En av de siktede er eieren av et privat eldrehjem der den 95 år gamle kvinnen bor.

Hun skal ha forklart at den eldre kvinnen valgte å dele formuen sin med henne, fordi hun ikke hadde andre arvinger. Hun vil begjære seg løslatt.

ORDKNAPP: Eldrehjem-eierens forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det eneste jeg kan si er at hun på det mest bestemte nekter straffskyld. Hun er helt klar på at hun ikke har gjort noe galt, sier forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

Da Oslo tingrett varetektsfengslet kvinnen for to uker siden, la de blant annet vekt på beløpenes størrelse, og opplysninger om den eldre kvinnens sårbare helsetilstand.

«Retten finner det sannsynliggjort at siktede, i sin rolle som nær tillitsperson, har benyttet tilgangen til fornærmedes midler til egen, uberettiget vinning uten at fornærmede har vært kjent med dette», heter det i kjennelsen.

Retten viser også til siktedes nære tilknytning til den eldre kvinnen, og omsorgssenteret hun bor på.

Tingretten var i tvil

Etter forrige fengslingsmøte var Oslo tingrett riktignok i tvil.

«Selv om retten er enig med påtalemyndigheten i at noen deler av siktedes forklaring framstår konstruert, framstår også siktede troverdig på mange områder. Retten kan ikke se at det nødvendigvis har formodningen mot seg at en eldre dame uten arvinger velger å dele sin formue med nære personer.»

BER OM MER TID: Politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim sier de vil be om varetektsfengsling for en uke til. Foto: Gøril Furu / NRK

Økokrim ønsker ikke å svare på hvorfor de mener overføringene ikke var frivillig.

– Når vi fremsetter en begjæring om varetektsfengsling er det fordi vi mener at det er skjellig grunn til mistanke og at vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt. Det betyr i denne saken at vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd henholdsvis grovt underslag og hvitvasking, sier politiadvokat Sollie.

Advokat siktet

En advokat i 60-årene må også møte til et nytt fengslingsmøte onsdag. Da vedkommende ble fengslet for to uker siden, la retten vekt på den eldre kvinnens manglende evne til å ta vare på sine økonomiske og juridiske interesser.

– Vår klient nekter straffskyld og begjærer seg løslatt, skriver forsvarer Frode Sulland i en sms til NRK.

BER OM LØSLATELSE: Den siktede advokatens forsvarer Frode Sulland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Den 95 år gamle kvinnen skal ha hatt et tillitsforhold til disse personene, og en del av begrunnelsen til Oslo tingrett for å varetektsfengsle de siktede har vært at de kunne påvirke hennes forklaring.

«Etter rettens vurdering synes fornærmede å ha knyttet til seg et lite antall ressurspersoner som hun har høy grad av tillit til. Retten finner det nærliggende at disse vil kunne påvirke henne og ved det forspille hennes forklaring som bevis i etterforskningen», skrev Oslo tingrett sist.

To fengslingsmøter foregår i Oslo tingrett i dag, mens det tredje går i en annen tingrett på Østlandet.

– Min klient mener han ikke har gjort noe galt, og erkjenner ikke straffskyld for hvitvasking, sa advokatfullmektig Hans Henrik Pettersen til NRK etter forrige fengslingsmøte.