Økokrim anker dom mot svinebonde

49-åringen ble i Fredrikstad tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel. I tillegg fikk han en bot på 20.000 kroner. Det betyr i praksis at svinebonden kun betaler 20.000 kroner.

Påtalemyndigheten mente i rettssaken at bonde burde sone de 45 dagene i fengsel. onstituert statsadvokat i Økokrim Maria Bache Dahl mener dommen ble for mild. Foto: Helle Westrum / NRK

– Vi har bestemt oss for å anke saken, Maria Bache Dahl til NRK.

Hun er konstituert statsadvokat i Økokrim.

– Vi mener tingrettens dom er for mild og ikke reflekterer alvoret i saken, utfyller hun.

Påtalemyndigheten ønsket at mannen skulle sone de 45 dagene i fengsel.

Kastrerte uten bedøvelse

Dommen er basert på skjulte opptak brukt i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

Dokumentaren viste en kastrering av gris som er eldre enn fire uker. Det er i strid med dyrevelferdsloven og forskrift om hold av svin.

Bonden brøyt også reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring.

I dommen skriver Fredrikstad tingrett at bonden har «avgitt en fullstendig tilståelse om forholdene i siktelsen». Han sa også at han «angrer veldig» det han gjorde.

Dyrevernaktivisten som utførte de hemmelige opptakene kalte dommen en enorm skuffelse. Hun mener den ikke tar hensyn til de «enorme lidelsene» landbruksdyr utsettes for.

Forsvarer: – Ikke stor forskjell mellom påstand og dom

Dømtes forsvarer Kristin Morch bekrefter overfor NRK at de har fått beskjed om at dommen er anket.

Forsvarer Kristin Morch sier tingretten landet på en betinget fengselsstraff. Det var fordi bonden innrømmet det han var siktet for og at kastreringa skjedde for over fire år siden. Foto: Ytterbøl & Co

– Vi mener at dommen i Fredrikstad tingrett var grundig. Vi var enig i det som fremkom der, sier Morch.

– Det er ikke nødvendigvis et veldig stort sprik mellom påstanden aktor la ned i rettssaken, nemlig en kort, ubetinget fengselsstraff og dommen.

Hun peker på at tingretten landet på en betinget fengselsstraff. Det var fordi bonden innrømmet det han var siktet for og at kastreringa skjedde for over fire år siden.

Ifølge forsvareren finnes det ikke veldig mange andre, liknende dommer fra tidligere av.

– De dommene som finnes, er etter vårt syn mer alvorlig enn denne dommen, mener Morch.

Det er nå opptil lagmannsretten å vurdere om saken skal prøves på nytt.