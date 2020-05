Økokrim-aksjon: Tre siktet for å ha lurt penger fra kvinne (95) i omsorgsbolig

Politiadvokat Daniel Sollie bekrefter at Økokrim onsdag gjennomførte en aksjon hvor det ble gjort pågripelser og ransaking.

– Saken startet med at en bank varslet Økokrim om mistenkelige utbetalinger på fornærmedes bankkonto og at Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim anmeldte saken, sier Sollie.

Sollie ønsker ikke å kommentere saken nærmere, og viser til at saken er i en tidlig fase av etterforskningen.

Politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim. Foto: Gøril Furu / NRK

To av de pågrepne, en kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene, er siktet for grovt underslag ved misbruk av tillit mot en person i særlig sårbar situasjon. En er siktet for hvitvasking.

De tre siktede personene ble varetektsfengslet i går. Varetektsfengslingen er begrunnet med bevisforspillelsesfare.

Svein Holden er bistandsadvokat for fornærmede. Holden, som før øvrig er forsvarer for drapssiktede Tom Hagen, opplyser at hans klient er 95 år gammel, men sier han foreløpig ikke har noen kommentar til saken.

«Nær tillitsperson»

Svein Holden er bistandsadvokat for 95-åringen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Den siktede kvinnen i 50-årene ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud i Oslo tingrett torsdag. Retten legger blant annet vekt på beløpenes størrelse, og opplysninger om den eldre kvinnens sårbare helsetilstand.

«Retten finner det sannsynliggjort at siktede, i sin rolle som nær tillitsperson, har benyttet tilgangen til fornærmedes midler til egen, uberettiget vinning uten at fornærmede har vært kjent med dette», heter det i kjennelsen.

Retten viser også til siktedes nære tilknytning til den eldre kvinnen, og omsorgssenteret hun bor på.

– Valgte å dele formuen

Kvinnen skal ha forklart at den eldre kvinnen valgte å dele formuen sin med seg, fordi hun ikke hadde andre arvinger.

Retten utelukker ikke at dette stemmer, og har bedt Økokrim etterforske saken nærmere. Likevel kommer man til at mistankegrunnlaget holder til fengsling.

Øystein Storrvik sier kvinnen nekter straffskyld. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forsvarer Øystein Storrvik sier kvinnen nekter straffskyld. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I tillegg ble en mann i 60-årene fengslet i Oslo tingrett torsdag. Ved fengslingen la retten vekt på den eldre kvinnens manglende evne til å ta vare på sine økonomiske og juridiske interesser.

Retten finner at det, under noe tvil, er sannsynliggjort at mannen har gjort det han er siktet for. NRK har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer Frode Sulland, uten hell.

Det tredje fengslingsmøtet gikk i en annen tingrett på Østlandet.

– Min klient mener han ikke har gjort noe galt, og erkjenner ikke straffskyld for hvitvasking, sier advokatfullmektig Hans Henrik Pettersen.