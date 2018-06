I løpet av de siste dagene har en rekke mennesker flere steder i landet fått et brev i posten hvor det står at de risikerer å måtte betale dyre bøter eller bli dømt til fengsel for å ha lastet ned filmer ulovlig fra nettet.



74 år gamle Aud Skoglunn fra Oslo er en av dem som har mottatt brevet. En konvolutt fra et angivelig tysk inkassobyrå dukket opp i postkassen hennes i forrige uke.



– Ifølge brevet skal jeg ha lastet ned noen ulovlige filmer og bilder den 26. juli 2016, sier Aud.

Hun forteller NRK at hun ble forferdet da hun åpnet brevet, men skjønte raskt at dette var et bedrageriforsøk. Pensjonisten fører dagbok, og da hun slo opp på den aktuelle datoen så hun at dette umulig kunne stemme.



– Den datoen var jeg på ferie i Møre. Det var ingen i huset da dette skal ha skjedd, sier hun.

Økokrim bekrefter at de har en mistenkt i saken, men vil ikke gi noen ytterligere kommentarer.

VAR BORTREIST: I brevet står det at Aud skal ha lastet ned de ulovlige filmene den 26. juli 2016. Aud har ført dagbok i over ti år, og på den aktuelle datoen viser dagboken at hun var bortreist på ferie. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Truer med bøter og fengsel

I brevet hevdes det at mottakerens IP-adresse har blitt benyttet til «ulovlig nedlasting av ulovlige filmer/bilder».

Selskapet representerer eieren av filmene og bildene som angivelig har blitt lastet ned. For dette bruddet på åndsverkloven risikerer mottakeren av brevet fengselsstraff på opp mot 90 dager og å måtte betale så mye som 120.000 kroner i erstatning dersom de stevnes for retten.

Det tyske firmaet skriver i brevet at deres klient er villig til å trekke saken dersom mottakeren av brevet betaler 3770 kr.

Innbetalingen må skje innen syv dager, ellers så vil stevningen bli sendt. Brevet er signert en «prosessfullmektig» i selskapet Hengeler & Latham.

Politiet advarer

Også i Trøndelag har innbyggere mottatt brevet. Politiet i Trondheim har lagt ut en advarsel på Facebook-sidene sine hvor de advarer folk mot å betale kravet. Overskriften på innlegget heter «SVINDELALARM!».



Etterforskningsleder Per Kristian Stokke hos politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu-politistasjon sier til NRK at de kjenner til flere tilfeller i Trøndelag og Norge for øvrig.



Stokke sier videre at de ikke kommer til å etterforske hvem som står bak brevet.



– Vi vet ikke hvor mange som har mottatt brevet eller om noen har betalt kravet. Vi vet heller ikke hvem som står bak, sier han til NRK.

Ifølge politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu-politistasjon, så er flere av mottakerne av brevet eldre personer.

– Frekt

Aud Skoglunn syns det er frekt at ukjente bakmenn peker seg ut pensjonister.



– Det er ikke alle eldre som er så gode på data, og er derfor kanskje lettere å lure. Det er frekt. Beløpet de ber om er også så lavt at noen kanskje velger å betale for å få saken ut av verden, sier hun til NRK.

NRK har sendt e-post og ringt telefonnummeret som står oppført på brevet og på det angivelige inkassoselskapets nettside, men har ikke fått svar.

BREVET: Ifølge politiet i Trøndelag skal brevet ha blitt sendt ut til flere eldre personer. – Det er ikke alle eldre som er så gode på data, og er derfor kanskje lettere å lure. Det er frekt, sier pensjonist Aud Skoglunn. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Sporene peker mot Norge

Brevet Aud mottok gir uttrykk av å være sendt fra Tyskland og er datert 24. mai, men konvolutten som dukket opp i postkassen til Aud er sendt med et norsk frimerke og et norsk stempel.

På brevet signert av en prosessfullmektig, oppgir selskapet å ha et «firmennummer». Ordet er tysk og betyr det samme som et organisasjonsnummer på norsk.



Nummeret gir treff i Engelske Companies House som tilsvarer de norske Brønnøysundregistrene.



Ved å søke i det engelske registeret, dukker det opp et selskap som heter Hengeler LTD. Selskapet ble opprettet 26. mars i år, men da under et annet navn – Hengeler & Latham LTD. Det samme navnet som står på brevet.

Kun dager før brevet ble sendt ut til norske mottakere, endret selskapet sitt offisielle navn til Hengeler LTD.

Selskapet ble opprettet av en nordmann. Mannen er i 40-årene og står oppført som «utvandret fra Norge».

NORSK STEMPEL: Brevet skal ha blitt sendt fra den tyske byen München, men på konvolutten var det bare et norsk stempel. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Ikke svar

Adressen mannen er oppført med i det norske sentrale folkeregisteret er den samme adressen som mannen har oppgitt til Companies House i England. Denne adressen er i Tyskland.



Mannen er ikke straffedømt i Norge, men har en flere konkurser bak seg tidligere.



Ifølge de engelske registrene trakk nordmannen seg som administrerende direktør den 25. mai. Det er dagen etter at brevet til Aud ble sendt ut.



NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen via e-post og telefon, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Økokrim: – Mange tusen brev

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim, sier til NRK at de har fått mange henvendelser fra folk som har mottatt brevet siden i slutten av forrige uke.



– Vi får mange henvendelser til oss og politidistriktene får henvendelser, så det er nok sendt ut ganske mange tusen av disse brevene, sier hun.

BEDRAGERIFORSØK: Anne Dybo i Økokrim kaller brevet som er sendt ut for et bedrageriforsøk, og mener det kan være straffbart. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vi har en mistanke om hvem det er som står bak, men vi har ikke lyst til å si noe mer om det.

Dybo kaller brevet som er sendt ut for et bedrageriforsøk, og mener det kan være straffbart. Hun sier at mottakerne av brevene er kvinner og menn i alle aldre.

– Jeg forstår at folk kan bli stresset fordi det er en trussel i det og folk er ikke helt sikre på hva de har vært innom på nettet. De kan tro at de har gjort noe ulovlig, men det har de ikke, sier hun.

Økokrim er ikke kjent med at noen har betalt inn penger, men utelukker ikke at noen kan ha gjort det. Dybo oppfordrer personer som har mottatt brevet til å kaste det i søpla.