I talen sin til FN fredag sa statsminister Erna Solberg at regjeringen vil øke CO₂-avgiften med fem prosent i neste års statsbudsjett, samtidig som hun innstendig oppfordret andre land til å gjøre det samme.

Før talen sa hun til pressen økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO₂-avgift, også oljesektoren.

– Sammen med kvotesystemet bidrar dette til å sørge for at det er lønnsomt å velge de miljøvennlige løsningene, og at flere bedrifter ser det som viktig å investere i ny teknologi og nye løsninger fordi de da vil slippe å betale skatt, sa Solberg til NTB.

PÅ HØYNIVÅUKA I FN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter, har regjeringen sagt. Dermed viser det seg altså at for bilistene blir det ikke dyrere å kjøre bil enn før.

En budsjettlekkasje som VG har fått tak i, viser at regjeringen vil senke veibruksavgiften tilsvarende, altså med fem prosent. Dette skal veie opp for den økte CO₂-avgiften på diesel og bensin.

Følger bare Granavoldenplattformen

– Dette er veldig enkelt. Vi følger opp i statsbudsjettet det som er nedfelt i Granavoldenplattformen hva gjelder veibruksavgiften, sier Siv Jensen til VG.

I Granavoldenplattformen har regjeringen lovet å øke CO₂-avgiften med 5 prosent årlig fram mot 2025 i all sektorer.

I tillegg ble regjeringspartiene enige i plattformen om å «ikke øke veibruksavgiften på bensin og diesel. Økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO₂-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift skal i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff.»