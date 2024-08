Utleie av klær blir mer populært: – Vanskelig å finne noe å kjøpe

I en leilighet i Oslo sitter influenser Andrea Sveinsdottir og blar nedover feeden på brukstappen Tise.

Hun elsker å finne gode bruktkupp, spesielt sommerkjoler som hun synes er for dyre å kjøpe nye.

Men, det siste året har én ting irritert henne.

– Nå er det veldig vanskelig å finne noe å kjøpe fordi alt er utleie. Influenseren mener folk leier ut klær som de før ville ha solgt. Selv har hun vurdert å leie flere ganger, men ikke endt opp med å gjøre det. – Jeg synes ikke det lønner seg.

Økning i utleieannonser

Og Sveinsdottirs observasjoner ser ut til å stemme. Tall fra brukstappen Tise viser en økning i utleieannonser.

Markedsføringssjef i Tise, Sigrun Stenseth, sier de ser en dobling når de sammenligner sommersesongen i fjor med sommersesongen i år.

Stenseth presiserer at dersom de ser tallene opp mot økningen i brukere, er det ikke flere som leier nå enn tidligere.

– Vi har fått en del henvendelser fra folk som synes at det er irriterende at det dukker opp annonser for plagg som kan leies når man ønsker å kjøpe, sier Stenseth.

Også hos Finn er det flere utleieannonser nå enn tidligere.

– Det har vært en gradvis økning de siste årene, noe som tyder på at flere er interessert i å leie ut klær, sier kommunikasjonssjef i Finn, Adéle Cappelen Blystad.

Blystad sier at tallene på leie fortsatt er små, sammenlignet med andre annonsetall.

Er utleie av klær bedre for miljøet?

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft ved Oslo Met. Hun har forståelse for at ikke alle er interessert i å leie klær.

«Kanskje man i stedet for å heie på en løsning for å bytte ut klærne hele tiden, burde sette spørsmålstegn ved selve idéen?» Ingun Klepp klesforsker

Hun er tydelig på at hvis vi skal vi spare miljøet, så må det produseres og kjøpes færre klær. ​​​​​​

– Svaret er at utleie ikke er en miljømessig bedre løsning.

– Men det kan være det, resonnerer Klepp.

For klær med kort brukstid for en eier, som brudekjoler og smoking, mener klesforskeren at det å leie ut helt åpenbart er en god idé. For vanlige klær derimot, vil fotavtrykket bli større.

Noen av bruktkuppene til Andrea Sveinsdottir. Foto: Johanna Hauge / NRK

Det finnes lite forskning på miljøbelastningen ved utleie av klær. Men studiene som er blitt gjort, er jevnt over negative, skriver Forskning.no.

I en studie fra 2021 ble det konkludert med at leie var en av de minst miljøvennlige måtene å skaffe seg klær på. Grunnen til det var høye utslipp knyttet til transport, og at klærne måtte renses etter bruk.

Lønner seg heller å kjøpe brukt

– Vero Moda-kjole til utleie. Ikke åpen for å selge kjolen. Må hentes og leveres.

Sveinsdottir leser fra en annonse på Tise. Dersom kjolen ødelegges, må den erstattes.

Andrea har prøvd å låne klær av andre flere ganger: – Jeg er mye mer forsiktig og tenker mye mer over hva jeg gjør, hva jeg drikker, hva jeg spiser. Man vil jo ikke ødelegge noen andres klær. Foto: Johanna Hauge / NRK Andrea har prøvd å låne klær av andre flere ganger: – Jeg er mye mer forsiktig og tenker mye mer over hva jeg gjør, hva jeg drikker, hva jeg spiser. Man vil jo ikke ødelegge noen andres klær. Foto: Johanna Hauge / NRK

Kjolen leies ut for 500 kroner. I tillegg må det betales depositum. Andrea, som selv har lett etter kjolen i butikken, mener nyprisen ligger mellom 1200 og 1500 kroner.

Hun blar videre. Noen klær leies ut fra dyrere merker, mens andre er fra kjeder som Gina Tricot, Zara og H&M.

– For meg så lønner det seg heller å kjøpe brukt eller nytt. Jeg får veldig mye mer ut av det plagget enn å bruke det én gang, sende det tilbake og betale for rens.

Og det er en av grunnene til at utleietrenden ikke vil vare, tror klesforskeren. Det å leve av utleie er nemlig vanskelig.

– Det går ikke særlig bra, og det gjelder ikke bare i Norge. For det er vanskelig å konkurrere med de nye klærne fordi de er så billige, sier Ingun Klepp.

Mener leiemarkedet er utrygt

At Sveinsdottir foretrekker å eie sine egne klær, er kanskje ikke så rart.

I dag er det nemlig mer utrygt å leie i stedet for å eie plagg, mener Forbrukerrådet. Det er fordi markedet for leie av klær fortsatt ikke er regulert.

– I et slikt marked er mye vanskelige for forbrukerne å hevde sin rett hvis noe ikke er som det skal med det du leier, sier forbrukerjurist Thomas Iversen.

Jurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er veldig fornøyd med at det nå skal bli satt ned et lovutvalg som skal lage nye regler for leie av ting. Foto: Erlend Dalhaug Daae Jurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er veldig fornøyd med at det nå skal bli satt ned et lovutvalg som skal lage nye regler for leie av ting. Foto: Erlend Dalhaug Daae

Forbrukerrådet har lenge etterlyst bedre forbrukervern for leie av ting. Det gjelder alt fra brudekjoler, til klatreutstyr eller verktøy. Nå skal et lovutvalg settes ned for å lage nye regler.