FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at smitteøkningen av det muterte viruset nå går fort i Norge.

Men den går ikke raskere enn det FHI allerede har regnet med, påpeker hun.

LIK DANMARK: Utviklingen man nå ser av den engelske varianten er lik den man så i Danmark i starten av året. Foto: NRK

– Det går omtrent like fort som det gjorde i Danmark. Økningen i Oslo fra cirka åtte prosent rundt 20. januar til rundt 50 prosent rundt 23. februar, er ganske parallell til det vi så i Danmark fra uke 2-6, sier hun til NRK.

Det såkalte britiske varianten (B117) dukket opp i Danmark før den ble utbredt her til lands.

I forrige uke konkluderte danske myndigheter med at virusvarianten nå er den dominerende på landsbasis. Varianten utgjorde 57 prosent av alle registrerte tilfeller i landet i forrige uke.

Tallene går ned i Danmark

Allerede i november dukket varianten opp i Danmark. Smitten økte over nyttår, og landet stengte ytterligere ned på grunn av dette.

De strenge restriksjonene har ført til at danskene har klart å holde smittetallene noenlunde under kontroll. Den siste tiden har tallene gått ned.

TILTAKENE FUNKET: I Danmark satte man inn strenge tiltak for å håndtere mutasjonen. Det har funket. Foto: Jens Dresling / AP

Varianten er ikke bare mer smittsom enn det «vanlige» koronaviruset. Den gir også større risiko for sykehusinnleggelse, fastslo den danske helseministeren Magnus Heunicke tidligere denne uken.

Lørdag falt imidlertid tallet på koronainnlagte i Danmark til 217 pasienter. Det er det laveste siden tidlig november.

Fra mandag forsøker landet seg med en gradvis gjenåpning, noe statsminister Mette Frederiksen kaller «en kalkulert risiko».

Håp om å avvikle tiltak innen sommeren

I Oslo og Viken er altså den britiske varianten nå den dominerende. Den står for mellom 50 og 70 prosent av alle registrerte tilfeller.

Helsedepartementet påpeker at de nasjonale tiltakene som ble innført i starten av januar var kalibrert for de nye og mer smittsomme variantene.

NORMAL SOMMER: Mange av tiltakene kan avvikles til sommeren, dersom smitten holdes nede. Foto: Lise Åserud / NTB

Dersom man klarer å holde smitten nede i mars og april, kan mange av tiltakene avvikles til sommeren, understreker statssekretær Saliba Andreas Korkunc overfor NRK.

– Men dersom smitten fortsetter øker kan det også komme strengere tiltak enn vi har i dag, både lokalt og nasjonalt, sier han.

For en drøy måned siden lanserte regjeringen tre mulige scenarioer av hvordan pandemien utvikler seg, et optimistisk, et mer nøkternt og et pessimistisk.

Korkunc peker på at Norge nå ligger et sted mellom det optimistiske og nøkterne.

Han trekker fram at vaksineringen skyter fart, og at vi nærmer oss en halv million satte doser.

I mars forventes 700.000 nye vaksineleveranser, og enda flere i april.

– Det er en viktig motivasjon til å holde ut i noen måneder til. Mye vil derfor være gjort om vi får holdt smitten nede også i mars og april.