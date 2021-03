– Mange av leteaksjonene varer i alt fra 30 minutter til flere dager. Heldigvis finner vi de fleste i god behold, sier Sølve Lucaz i Bærum Røde Kors Hjelpekorps.

I 2020 lette frivillige i Røde Kors etter totalt 138 personer i kategorien «økt selvmordsfare». Dette er en tydelig økning i denne typen oppdrag fra tidligere år.

– Vi har sett at dette er en utvikling som har gått over år, og har eskalert under pandemien. Folk har flere og tyngre tanker enn for ett år siden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Frivillige kan utgjøre forskjell på liv og død

Mer enn hver tiende leteaksjon i fjor var i kategorien «økt selvmordsfare», der det er en bekymring for at noen vil ta sitt eget liv. Ifølge Røde Kors er det ikke alltid reelle selvmordsforsøk, men at det er vanskelig å vite.

Sølve Lucaz, påtroppende leder i Bærum Røde Kors. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

På slike oppdrag føler de frivillige ofte på et tidspress for det de gjør. Det kan i mange tilfeller utgjøre forskjellen mellom liv og død.

– Vi har alltid lyst til å være raskere, finne personen så fort som mulig. Noen ganger føles det litt håpløst å gå i skogen, time etter time, med masse tanker i hodet om hvor lang tid det vil ta før vi finner noen.

Ikke et storbyfenomen

Økningen har skjedd over hele landet, og siden 2017 har det vært høye tall. Slike leteaksjoner er blitt langt mer vanlig for de frivillige.

– Vi har merket økning over tid. Det er litt dumt å si at vi er vant til det, men det er en type søk som ikke er noe spesielt for oss lenger, sier Fredrik Nordmoen, leder i Bærum Røde Kors.

Fredrik Nordmoen, leder i Bærum Røde Kors. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Det er spesielt én ting Røde Kors nå ønsker å se nærmere på.

– Antallet kvinner og unge jenter vi leter etter har økt veldig dramatisk. Akkurat hva det betyr er for tidlig for oss å si, sier generalsekretær Bernt Apeland.

– Det er selvfølgelig gledelig for oss å kunne hjelpe hvert eneste menneske som trenger det. Så ønsker vi jo at antall leteaksjoner etter de som ikke vil bli funnet, går ned.

Fra 2019 til 2020 er det en stor økning i andelen kvinner/jenter. Foto: Røde Kors