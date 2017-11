Øigarden om Emmy-prisen: – Inspirerende for alle som driver med drama i Norge

– Å vinne pris er stort for alle som er involvert i prosjektet, og ikke minst for vi som driver med drama og TV, sier hovedrolleinnehaver Jon Øigarden til NRK, etter at «Mammon 2» vant Emmy-prisen for beste internasjonale dramaserie.

– Åpner dører

Hovedrolleinnehaverne i «Mammon 2», Jon Øigarden og Laura Christensen. Foto: NRK

Øigarden var ikke en del av delegasjonen fra NRK Drama som var til stede under utdelingen i New York natt til tirsdag, men i 03.00-tiden fikk han den gledelige telefonen fra brødrene og serieskaperne Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen.

Å hente hjem en Emmy-pris betyr mye for den norske dramabransjen, sier Øigarden.

– En slik pris er veldig inspirerende. Det viser at det er mulig å komme på et nivå som man kanskje før tenkte var helt umulig. Vi blir sett ute i verden. Det åpner dører og gir nye muligheter.

Intens innspillingsperiode

Skuespilleren kan fortelle om en intens innspillingsperiode, med lange dager, mange diskusjoner og fine folk.

– Hva kranglet dere mest om?

– Troverdigheten i ting, med tanke på at vi gjør serien litt «larger than life» – noe som den også har fått litt kritikk for. Vi lager en egen verden med litt sterkere farger, så det er alltid en balansegang.

Jubelbrølet da Mammon vant Emmy Du trenger javascript for å se video.

Takknemlig

Øigarden er for tiden aktuell med andre sesong av «Vikingane». Han har også fått rollen som forsvarer Geir Lippestad i Paul Greengrass' film om terrorangrepet 22. juli.

– Kan det blir for mye oppmerksomhet?

– Nei da. Dette er bare hyggelig og gøy å få være med på, så jeg er veldig takknemlig. Jeg får gjøre fine ting, og det er det jeg drømmer om.

– Kom som julekveld på kjerringa

Janic Heen, en av regissørene på «Mammon 2», lå og sov da dramaserien stakk av med seieren.

– Som alle småbarnsforeldre lå jeg og sov trygt og godt, helt til jeg våknet til denne nyheten her. Det kom som julekveld på kjerringa. Det er bare helt utrolig, sier han.

– Uvirkelig

Heen synes det var en seier bare å bli nominert.

– For det er det virkelig, når man blir valgt ut som den eneste europeiske serien som får være der. At vi skulle vinne – det hadde jeg ikke trodd.