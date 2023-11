Offer om «Ingen elsker Bamsegutt»: – Ble provosert

Serien om Jan Egil Granfoss, en ufør mann i 60-årene, som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem, har fått mye oppmerksomhet.

Søndag ettermiddag melder NRK at serien fjernes midlertidig.

Granfoss har en sedelighetsdom mot seg fra 1991. Denne tok ikke serieskaperne med i serien. Seks barn var involvert i sedelighetssaken.

NRK har nå snakket med noen av de fornærmede i saken mot Granfoss.

Håpet å se en som angret

– Jeg fikk vite at dette skulle handle om Granfoss som var uheldig og satt fast på Filippinene og ikke fikk den hjelpen han trengte, sier en av de fornærmede til NRK.

I forkant av publisering informerte serieskaperne de fornærmede om serien og at dommen mot Granfoss ikke ville bli nevnt der.

– Jeg tenkte at det betyr jo sikkert at de bare skal snakke om nåværende bilde, bare det som har skjedd nå i det siste. Ikke dra inn en dom som har skjedd for 30 år siden.

Kvinnen reagerer på at det hun mener ble presentert som hele historien til Granfoss, ikke omhandler det straffbare han gjorde mot henne.

– Det jeg hadde håpet å se i dokumentaren, var en mann som delte en tragisk fortid. En som fortalte om det han hadde gjort mot andre og angret dypt på det. Og at han var en endret person, at han hadde stor respekt for barn og grenser. Det fikk jeg ikke se.

I stedet mener hun at hun fikk se en mann som ble framstilt som et offer.

– En stakkarslig person, som er et offer for alle og alt.

En annen av de fornærmede fra sedelighetsdommen forteller til NRK at han ble fortalt at serien ikke skulle handle om dommen, men om Granfoss' egne problemer.

– Etter å ha sett serien og hvordan Granfoss blir fremstilt som et offer, ble jeg provosert og syntes det var feil at hele sannheten ikke kom frem i serien, sier mannen.

Valgte å ikke inkludere dommen

Direktør for Distriktsdivisjonen i NRK, Marius Lillelien bekrefter at de var kjent med dommen mot Granfoss før publisering.

– NRK valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien av to årsaker. Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge», sier direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien.

SVARER FOR NRK: Direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien Foto: Ole Kaland / NRK

Søndag sier Lillelien at det var en feil vurdering å ikke inkludere dommen mot Granfoss i serien.

– Vi har gjort en feil vurdering. Denne informasjonen burde vært med fra dag en i serien, Vi har hatt tett dialog med de fornærmede etter at det ble kjent for oss denne informasjonen om denne dommen, Men vi gjorde en feilvurdering, og derfor har vi stoppet serien midlertidig for å kunne legge inn den informasjonen på en god måte

Advokat Leif Strøm, sier at Granfoss selv ønsket at dommen skulle komme fram i lyset i serien.

Bør være historie

En tredje av de fornærmede synes det er greit at serien ble sendt uten å omtale dommen.

– Jeg synes ikke det er så greit at dommen trekkes fram nå. Selvfølgelig, de episodene han gjorde er forferdelig. Men har det ikke skjedd noe mer på 30 år, er det fantastisk flott. Da bør det være historie. Har du sona en dom, så har du sona en dom.

Han synes serien om Granfoss er helt grei.

Jeg forsto litt bedre hvem han Jan var, sier mannen.

– Bare få ham hjem og la han få leve livet sitt de dagene han har igjen.

1. episode ble sendt på NRK1 på onsdag, og alle episodene har vært tilgjengelig på NRK TV på nett.

Etter klokken 14.00 søndag er serien midlertidig utilgjengelig i strømmetjenesten NRK TV.

Det er uvisst når serien blir tilgjengelig igjen.

«Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» er laget av programavdelingen i NRK Trøndelag. Nyhetsdivisjonen jobber journalistisk uavhengig med nyhetsdekningen av saken».